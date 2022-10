Moderni Nostradamus: Čaka nas grozljivo leto, ljudje se bodo mučili, fizično in psihično

Brazilec (36), ki trdi, da je napovedal smrt kraljice Elizabete II., pandemijo covida 19 in rusko invazijo na Ukrajino, zdaj opozarja, da se nam v naslednjem letu ne obeta nič dobrega.

Athos Salome, ki so ga britanski mediji poimenovali moderni Nostradamus, je javnosti oznanil nove prerokbe, poroča Daily Star. Te napovedi pa so, milo rečeno, grozljive. Takole se začne: »Vsi, ki morate spoznati božjo jezo, ji ne morete ubežati. Ljudje se bodo mučili, fizično in psihično. Postali bomo zombiji. Nadzorovali nas bodo kot čredo živih mrtvecev. Veliko jih bo umrlo.«

S tem pa apokaliptičnih napovedi še ni konec. Brazilski napovedovalec prihodnosti je prepričan, da bo spet veliko poplav in orkanov. Napovedal je celo večno noč.