Močan potres stresel Kitajsko

Provinco Yunnan na jugozahodu Kitajske je pozno zvečer po lokalnem času stresel potres magnitude 6,1. Po dosedanjih podatkih je pri tem umrla najmanj ena oseba. Žarišče potresa je bilo sicer relativno plitvo, na globini desetih kilometrov, in blizu mesta Dali, ki je priljubljeno turistično središče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Doslej so sicer po navedbah lokalnih oblasti potrdili le eno smrtno žrtev tresenja tal. Umrl je voznik tovornjaka, na katerega je ob potresu padla skala. Nekatere zgradbe na območju so se porušile, zato utegne število žrtev še narasti.



Yunnan se nahaja na potresno zelo aktivnem območju. Oktobra 2014 je bilo v potresu magnitude 6,0 poškodovanih več sto ljudi, več kot 100.000 jih je moralo zapustiti domove.



Tudi potresi drugje na Kitajskem, še posebej pa na zahodu in jugozahodu države, niso redki. Jugozahodno provinco Sečuan je leta 2008 stresel potres magnitude 7,9, pri čemer je umrlo ali izginilo 87.000 ljudi. Februarja 2003 je potres magnitude 6,8 v provinci Xinjiang terjal 268 življenj in povzročil ogromno gmotno škodo.

