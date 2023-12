Minister šokiral z izjavo, kaj počne ženi ob večerih

Britanski notranji minister James Cleverly se sooča s pozivi k odstopu, potem ko se je pošalil, da je svoji ženi v pijačo dal drogo za posilstvo.

54-letni Claverly je gostom na dogodku na Downing Streetu povedal, da »malo rohypnola v pijačo soproge vsak večer dejansko ni nezakonito, če ga je le malo,« je poročal časopis Sunday Mirror.

Cleverly se je tudi »pošalil«, da je skrivnost dolgega zakona v tem, da si zagotoviš, da je tvoj partner »nekdo, ki je vedno pod rahlim odmerkom pomirjeval, tako da nikoli ne more verjeti, da obstajajo boljši moški«.

Notranji minister je svojo ženo Susie spoznal na univerzi in par ima dva otroka.

Pogovori na sprejemu na Downing Streetu se običajno »neuradni«, toda Sunday Mirror se je odločil, da bo prekršil ta neuradni dogovor zaradi ministrovega stališča o tej pereči temi.

James Cleverly. FOTO: Toby Melville Reuters

Cleverly se je opravičil za »ironično šalo« na sprejemu v pisarni premierja Rishija Sunaka, le nekaj ur po tem, ko je ministrstvo za notranje zadeve objavilo načrte za zmanjševanje uporabe drog za posilstvo v pijačo.

Toda skupina za pravice žensk Fawcett Society je dejala, da so ministrove besede »boleče« in so Cleverlyja pozvale k odstopu. Dobrodelna organizacija Women's Aid za boj proti nasilju v družini je dejala, da je ključnega pomena, da ministri resno vzamejo problem preprodaje tovrstnih drog.

Ali Jemima Olchawski, izvršna direktorica društva Fawcett, je dejala: »Boleče je, da minister, odgovoren za zaščito žensk, misli, da je nekaj tako grozljivega, kot je omamljanje žensk, smešno. Ni čudno, da se ženske ne počutijo varne,« je dejala in dodala: »Vemo, da je 'šala' le izgovor, da dovolimo mizoginijo.«

Olchawski se je vprašal: »Kako mu lahko zaupamo, da se bo resno lotil nasilja nad ženskami in dekleti? Od naših zakonodajalcev si zaslužimo več in Cleverly bi moral odstopiti.«