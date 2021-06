Mesto poka po šivih, za najemnino 170 tisočakov

156 tisočakov je vreden kvadratni meter.

Da je lahko parkiranje v velemestih izjemno drago, nedvomno dokazuje prenatrpani Hongkong, kjer je prostor za vozilo tako rekoč nemogoče najti. Vsaj po razumni ceni ne, kar potrjuje tudi nedavni rekord: kar milijon evrov je nekdo odštel za eno samo samcato parkirno mesto!Stoji v sklopu razkošnega stanovanjskega kompleksa The Peak, v predelu Mount Nicholson, z dih jemajočim pogledom na mestno pristanišče Victoria. Ni treba poudarjati, da tam živijo najpremožnejši med najpremožnejšimi, zato poučenih ne preseneča, da je prostor, označen z navadnimi črtami in velik 12,5 kvadratnega metra, dosegel ceno zelo drage nepremičnine v kateri drugi državi.Toda Hongkong zaradi prenaseljenosti poka po šivih in vsak uporaben prostor je zelo cenjena in iskana dobrina; dodajmo, da si mesto lasti tudi drugo najdražje parkirno mesto na svetu, leta 2019 so zanj iztržili dobrih 800 tisočakov.Tudi nepremičnine dosegajo vrtoglave zneske; medtem ko si milijoni prebivalcev komajda lahko privoščijo najem sobe, manjše od omenjenega parkirišča, bogatuni dosegajo druge skrajnosti. Pred mesecem dni je hiša v istem kompleksu dosegla rekordno najemnino, dobrih 170.000 evrov na mesec. Prav tako je petsobno stanovanje velikosti 314 kvadratnih metrov letos iztržilo 49 milijonov evrov in postavilo nov mejnik za ceno kvadratnega metra: 156 tisočakov.