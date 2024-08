Mesta polepili s plakati s simboli Socialistične federativne republike Jugoslavije

V Sarajevu, pa tudi v Skopju v Severni Makedoniji in Kruševcu v Srbiji, so se včeraj pojavili plakati s simboli Socialistične federativne republike Jugoslavije, na katerih piše, da še obstajajo Jugoslovani. Ideja se je porodila v sarajevski podružnici Narodnega gibanja Jugoslovani, kjer so pozvali vse »Jugoslovane BiH«, naj se pridružijo sonarodnjakom iz tega gibanja v sosednjih državah.

Plakate so nalepili tudi v Skopju. FOTO: Facebook

Samooklicani Jugoslovani Sarajeva so v sporočilu za javnost izpostavili, da so v Narodnem gibanju Jugoslovani našli pravi zametek jugoslovanstva. Dodali so, da omenjeno gibanje od vseh drugih organizacij ločuje to, da se edino ukvarja z jugoslovanstvom, ne pa zgolj z ohranjanjem spomina na »neke boljše čase«, ter da se je izkristaliziralo kot varuh in dedič vseh prednosti, ki jih jugoslovanstvo nosi s seboj.

8. junija je bil prvi kongres Narodnega gibanja Jugoslovani. FOTO: Facebook

»Razlike, ki so obstajale v socialistični Jugoslaviji, so bile njeno največje bogastvo, največja kulturno-civilizacijska pridobitev naše skupne države, kakršne doslej ni zmogla doseči nobena država na svetu, ne glede na stopnjo njene kulturne, civilizacijske in tehnološke razvitosti,« so še navedli. In vse Jugoslovane Bosne in Hercegovine pozvali, naj stopijo ob stran sonarodnjakom, zbranim okoli tega gibanja v Črni gori, Srbiji in Severni Makedoniji. Kot so še zapisali, je BiH nekoč dihala jugoslovanstvo. »Dihajmo ga tudi mi, danes,« so dodali.