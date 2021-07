Merklova šokirana: Tega uničenja se ne da opsati

Nemška kanclerkaje danes med obiskom območja na zahodu države, ki so ga prizadele uničujoče poplave, dejala, da je uničenje težko opisati z besedami. Prizadetim je obljubila, da bo zvezna vlada sodelovala z deželami pri odpravi posledic in obnovi.»To so povsem surrealistične razmere, rekla bi, da v nemškem jeziku skorajda ni besed, da bi opisali nastalo uničenje,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejala kanclerka na novinarski konferenci po obisku vasi Adenau v okrožju Ahrweiler. »Smo z vami, zvezna država in dežele,« je prizadetim zagotovila Merklova, ki jo je spremljala ministrska predsednica dežele Porenje-PfalškaNa območju Ahrweiler so doslej našteli 110 smrtnih žrtev divjanja neurja, 670 ljudi je poškodovanih. V sosednji deželi Severno Porenje-Vestfalija je umrlo najmanj 46 ljudi.Merklova je izrazila zadovoljstvo ob solidarnosti, ki se kaže na prizadetem območju, a je opozorila, da posledic ne bo mogoče odpraviti takoj. Kanclerka se je obenem zavzela za okrepitev boja proti podnebnim spremembam. »Tukaj vidimo, kako nasilno se lahko odzove narava,« je dejala in poudarila, da je treba v boju proti podnebnim spremembam pohiteti.