Mercedes kot simbol uspeha

Na tisoče ljudi se je te dni zgrnilo v Imotski, mestece blizu hrvaško-bosanske meje, da bi bili priča zgodovinskemu dnevu: prvemu spomeniku ​mercedesa na svetu. Pa ne gre za kakršen koli spomenik: Mercedesov model 115 v naravni velikosti je izdelan iz kamna.

Avto nemškega proizvajalca je bil statusni simbol in dokaz uspešnosti emigrantov v času Jugoslavije v tem hrvaškem mestecu v Dalmatinski zagori. Ko je v 60. in 70. letih 20. stoletja veliko prebivalcev odšlo s trebuhom za kruhom po večini v Nemčijo, Avstrijo, je nastalo nenapisano pravilo, da so najbolj cenjeni tisti, ki se domov vrnejo z mercedesom, ne nujno novim. Imotski je postal mesto mercedesov, saj ima največ registriranih mercedesov na prebivalca na svetu.

Zato je Ivan Topić Nota, predsednik imotskega kluba starodobnikov, otrok gastarbajterja, ki je sam okusil nemški kruh, predlagal, da se vozilu poklonijo na prav poseben način: »Zelo smo veseli, da je prišel dan, ko odkrivamo spomenik našim gastarbajterjem, ki so se v Nemčijo odpravili po zaslužek in zagotovili prihodnost sebi in svojim družinam. Šli so po krave in kolesa in se vrnili z mercedesom.«

Mercedes 115 v naravni velikosti je izklesan iz lokalnega kamna in sestavljen iz 12 delov. Izdelali so ga mladi umetniki z akademij iz Splita, Zagreba, Reke, Danske in Slovenije. Celoten spomenik tehta 50 ton, zapravili pa so 50.000 evrov. Odprtja se je udeležilo nekaj ​​več kot deset tisoč ljudi z nekaj tisoč avtomobili. Med njimi je bilo seveda največ – mercedesov.