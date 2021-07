Menih rešil že 8000 psov

Skrbnik in veterinar obenem

1994.

se je začela ganljiva zgodba.

Hvaležen je dobrotnikom, ki prispevajo za oskrbo njegovih varovancev. FOTO: Atp-photographer/Getty Images

Svoje življenje je posvetil skrbi za nemočne in zapuščene živali, budistični menih je pač prepričan, da je to njegovo poslanstvo, ki mu bo predan vse do smrti.Budistični menih iz Šanghaja je leta 1994 rešil prvega psa, od takrat pa je pomagal že več kot 8000 štirinožnim potepuhom, med njimi tudi več sto mačkam, pojasnjuje, vrat svojega doma pa ni zaprl nikomur, niti kokošim, goskam in pavom.je sprejel svoj status živalskega odrešenika, njegova osupljiva zgodba pa se je začela pred skoraj tremi desetletji, ko je s ceste rešil psa, ki ga je zadel avtomobil in malomarno odpeljal naprej.Kuža je bil hudo poškodovan, se spominja, zato ga je prenesel v svoje vozilo in ga doma negoval, dokler ni povsem okreval. Verjetno je odveč pojasnjevati, da je pes seveda ostal pri njem in imel dolgo ter srečno življenje, v katerem pa je moral sprejeti številne druge živalske prijatelje. Zhixiang je namreč kmalu ponudil zatočišče številnim brezdomnim in ranjenim živalim, mnoge poginule pa je dostojno pokopal, pripoveduje zdaj 53-letnik. Poškodovane, če jim ni znal pomagati sam, je peljal k veterinarju, z leti pa se je dodobra podučil tudi o zdravju živali in se jih naučil cepiti, jim odmerjati zdravila in povijati rane.Od leta 2006, ko se je preselil v tempelj Bao’en, so psi njegova glavna skrb; številne rešuje pred zanesljivo smrtjo, ki ji žal ne morejo uiti niti v zavetiščih, kjer jih zaradi natrpanosti redno pošiljajo na oni svet. Zhixiang jim zagotavlja streho nad glavo, dokler jim ne najde novega doma ali primernega zavetišča, kjer kužkom obljubljajo zgledno skrb, dokler jih ne predajo novim lastnikom.Dobri menih je zadnja leta hvaležen vse več dobrotnikom, ki mu prispevajo hrano za živali in pa sredstva za nakup zdravil ter najem zemljišča z ustreznim poslopjem, v katerem v povprečju biva kar 5000 živali naenkrat! A Zhixiang opozarja, da sam ne more rešiti vprašanja potepuških psov, ki naj bi jih bilo na Kitajskem kar 50 milijonov, iz leta v leto pa jih je več. Poudarja, da je neodgovornih lastnikov, ki se živali znebijo, ko se jim zanjo ne ljubi več skrbeti, absolutno preveč.