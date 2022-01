Že dva dni prečesavajo otok ob iskanju sledi za Matejem. To je razlog (VIDEO)

Policisti, člani enote za varnost na rekah in kriminalisti so v Beogradu združili muči in se še enkrat lotili prečesavanja nenaseljenega otoka na Savi, ki meri dva tisoč kvadratnih metrov. Želijo narediti prav vse, da bi našli zdaj že skoraj mesec dni pogrešanega Mateja Periša, ki je izginil na predsilvestrski večer. Vsi so maksimalno angažirani in ne odstopajo od iskanja. Vključili so se tudi pripadniki policijskih enot iz okolice Beograda.

V zadnjih nekaj dneh so preiskovali nekaj novih sledi za izginulim Splitčanom, srbska policija pa že dva tedna javnosti ni sporočila novih informacij o poteku iskanja. Številne sledi so se izkazale za neresnične, veliko jih je preiskovalce vodilo v slepo ulico.

Matejev oče, ki je potrdil, da je na posnetku nadzornih kamer, ki so zabeležile tekanje mladega moškega po beograjskih ulicah, res njegov sin, še vedno upa, da ga bodo našli živega. Video kaže, kako je Matej odšel proti Savi, tam so nazadnje zaznali tudi signal njegovega telefona. Prav zaradi tega so se odločil še enkrat temeljito preiskati otok na Savi.