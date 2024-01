Malček (2) umrl zaradi plesni, najemodajalcu je bilo vseeno (VIDEO)

Najemodajalci bodo morali v prihodnje problem plesni v stanovanjih, ki jih oddajajo, reševati v 24 urah, nova ureditev pa je rezultat dolgoletnega boja in prizadevanj za zagotovitev pogojev za dostojno življenje. Nova pravila, ki najemodajalcem določajo strog časovni okvir za odpravo težave, so bila uvedena po tem, ko je dveletni Awaab Ishak decembra 2020 umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti plesni na svojem domu v Rochdalu v Veliki Britaniji.

Awaabov zakon

Po novem zakonu, znanem kot Awaabov zakon, ki naj bi začel veljati aprila, bi morali najemodajalci raziskati nevarnosti v 14 dneh, začeti s popravili v sedmih dneh in izvesti nujna popravila v 24 urah. Tisti, ki se ne bodo držali rokov, se lahko znajdejo pred sodiščem, piše v predlogu, poslanem v javno posvetovanje, navaja The Independent.

Awaabov oče, Faisal Abdullah, upa, da bo zakon v imenu njegovega sina preprečil, da bi se druge družine soočile z bolečo izkušnjo, ki jo preživlja njegova družina. »Najemodajalci morajo prisluhniti pomislekom najemnikov in te predloge podpiramo,« je dejal oče pokojnega otroka, ki se je dolgo boril za nov zakon.

V stanovanju, kjer sta živela, se je plesen pojavila v kuhinji, dnevni sobi in kopalnici, in čeprav je, kot pravi, rotil lastnika, naj reši to nevarno težavo, pravega odgovora ni bilo. »Iz njihovih sporočil je bilo mogoče razbrati, da bi moral biti vesel, da sem sploh tukaj,« je dejal.

Najemodajalci bodo morali v prihodnje problem plesni v stanovanjih, ki jih oddajajo, reševati v 24 urah. FOTO: Animaflora/gettyimages

Rochdale Boroughwide Housing (RBH), ki ima 12.500 nepremičnin v okrožju, je bil večkrat opozorjen na težavo, vendar ni storil ničesar, zdaj pa trdijo, da resnično obžaluje Awaabovo smrt. Nova izvršna direktorica Amanda Newton, je po poročanju BBC dejala: »Nikoli ne bomo pozabili, da je v enem od naših domov umrl malček, to se absolutno ne bi smelo zgoditi.«