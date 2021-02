Maček že deset let čuva rezidenco

Ljubljenec medijev

Ne zamudi nobene slovesnosti in pomembne priložnosti. FOTO: Reuters

Premierji se menjajo, a Larry ostaja. Sloviti maček že desetletje ostaja na uglednem položaju v rezidenci britanskega predsednika vlade na naslovu Downing Street 10, prav ta teden je proslavil okroglo obletnico vladavine.Tigrasto-bel maček je bil star štiri leta, ko ga je doletela izjemna čast: iz zavetišča ga je posvojil urad takratnega premierja, njegovo osnovno poslanstvo pa je seveda lov miši, pri čemer naj bi bil neustrašni Larry pravi mojster.No, vsaj prve mesece naj bi se večkrat izkazal s svojimi sposobnostmi obračunavanja z neželenimi obiskovalci, pozneje pa je spoznal, da od njega pravzaprav nihče ne pričakuje ničesar več, kakor da prede in se nežno drgne ob noge. Dovoljeno mu je splezati tudi na kakšno mizo, odlično pa se je ujel z vsemi tremi nadrejenimi: tako s Cameronom kot njegovo naslednico, zdaj pa je dober prijateljin celo njegovega psa.Od blizu si rad ogleda vsakega visokega gosta, kakršnih na uglednem naslovu ne manjka, in brez napake presodi o njegovem značaju: medtem ko je nekdanjemu ameriškemu predsednikudovolil božanje in crkljanje, je ob obiskutrmasto legel pod predsedniško limuzino in se ni hotel umakniti. Kaj natančno je želel doseči s svojo protestno držo, ni znano, jasno pa je, da je Trumpov obisk v njem vzbudil izrazita čustva.Tudi protokol mu gre odlično od tačk, ga pohvalijo nadrejeni, dobro sodeluje s predstavniki sedme sile, ki ga med čakanjem pred rezidenco razvajajo s priboljški in si tako pridobivajo pomembno naklonjenost njegove vlade, pa tudi kamera in objektiv ga imata zelo rada. Larry gre seveda v korak s časom in ima tudi račun na twitterju s skoraj pol milijona sledilcev, dolg staž in priljubljenost pa mu zavidajo vsi britanski politiki. Maček Humphrey se je (menda na željo prve dame) po le nekaj letih službovanja upokojil 1997., nekaj let pozneje ga je nasledila Sybill, to pa Freya, ki je bila uradno zaposlena na finančnem ministrstvu na sosednji številki.Pomembno poslanstvo na ulici Downing sta si z Larryjem (na njegovo veliko nejevoljo) nekaj let delila, potem pa se je Freya s prvim nadrejenim preselila v Kent. Drugi maček na Otoku je bil še nedavno Palmerson, ki je varoval zunanje ministrstvo v Westminstru, a se je avgusta lani upokojil in preselil na podeželje. O morebitnem nasledniku še ni govora.