Letošnje napovedi Babe Vange niso nič kaj dobre

Čeprav je slovita bolgarska jasnovidka Baba Vanga mrtva že skoraj 30 let, so njene prerokbe še kako žive in na površje pokukajo ob vseh pomembnejših svetovnih dogodkih in konfliktih, saj jih ni malo, ki jih je slepa ženica pravilno napovedala. Tako zdaj ob vedno hujših konfliktih med Izraelom in Iranom svet trepeta pred tretjo svetovno vojno, ki naj bi se po njenih napovedih začela prav letos.

Leto 2024 bo, je nekoč dejala jasnovidka, s seboj prineslo kup »temačnih dogodkov«, med njimi je napovedala teroristične napade v Evropi, napade z biološkim orožjem, ki jih bo izvedla »pomembna svetovna veselila«, katera, ni povedala, ter omenjeni začetek tretje svetovne vojne. Bolgarka, ki so jo mnogi označili za balkanskega Nostradamusa, se je rodila kot Vangelia Pandeva Dimitrova in napovedala kopico večjih svetovnih dogodkov do leta 5079, ko naj bi bilo konec sveta.

Ena redkih prerokb Babe Vange, ki se niso uresničile, je bila napoved, da do leta 2017 Evropa ne bo več obstajala.

Do zdaj se je uresničila njena napoved o pandemiji novega koronavirusa, leta 1989 je namreč dejala: »Korona bo povsod okrog nas,« pa teroristični napad na newyorška dvojčka leta 2001: »Groza, groza! Ameriški bratje bodo padli po napadu jeklenih ptic. Volkovi bodo tulili v grmovju in kri nedolžnih bo brizgala.« Pravilno je napovedala, da bo 44. ameriški predsednik temnopolt, to je postal Barack Obama, ali je imela prav tudi, ko je dejala, da bo ta tudi zadnji temnopolti, bomo še videli, je pa imela prav, ko je njegovemu nasledniku, ta je postal Donald Trump, napovedala, da se bo »znašel v krizi, ki bo vplivala na celotno državo«.

Ameriški 44. predsednik je bil res temnopolt. FOTO: John Gress/Reuters

Upajmo, da se je motila tudi glede dogodkov, ki nam jih je napovedala za letošnje leto.