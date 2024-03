Vlada namerava do leta 2028 uvesti leteče taksije

Pri nas se politični in drugi veljaki trenutno ukvarjajo s promocijo povsem običajnih električnih vozil, do samovozečih še nismo prišli, britanska vlada pa je pred dnevi oznanila, da namerava do leta 2028 uvesti leteče taksije, ti bodo seveda električni, in brezpilotne letalnike, ki bodo policistom pomagali iskati zlikovce.

Taksiji, ki ne bodo obtičali v prometu, saj ga bodo preprosto preleteli, bodo dosegali hitrosti do 240 kilometrov na uro, s takšno hitrostjo pa bodo lahko po zraku prevozili do 160 kilometrov. Britanska vlada v njih vidi še veliko več prednosti, in sicer naj bi bili veliko cenejši, bolj tihi in predvsem do okolja bolj prijazni kot helikopterji.

Še prej bo treba prilagoditi trenutna pravila glede uporabe dronov. FOTO: Seregalsv/Getty Images

Najprej pa bo seveda treba najti sredstva za uresničitev tega velikopoteznega načrta ter povsem posodobiti infrastrukturo in prilagoditi trenutna pravila, še posebno glede brezpilotnih letalnikov, ki jih upravljavci trenutno med letom ne smejo izgubiti izpred oči. Do leta 2027 naj bi pristojni izvedli vse potrebne varnostne teste, da bo dronom dovoljeno leteti tudi dlje ter se pomešati s preostankom zračnega prometa. Na tak način naj bi policistom pomagali nadzirati promet na tleh, dostavljati pošiljke ter hitro prispeti na prizorišče prometnih nesreč.

Leteči taksiji, njihovo uradno poimenovanje je sicer električna vozila z vertikalnim vzletanjem in pristajanjem, bodo močno spominjali na helikopterje, v njih pa se bodo lahko hkrati peljali štirje potniki. Če z običajnim taksijem na štirih kolesih, ki potuje po cesti, od londonskega letališča Heathrow do mestnega središča potniki zdaj potrebujejo v povprečju skoraj uro, s posebnim letališkim hitrim prevozom pa 20, bo po zraku enako razdaljo mogoče premagati v pičlih osmih minutah.