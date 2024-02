Letalo na poti iz Ljubljane v Luxembourg zasilno pristalo

Letalo luksemburške družbe Luxair je moralo zaradi počenega stekla na oknu pilotske kabine v nedeljo zasilno pristati v Münchnu, so danes sporočili z letališča v Münchnu. Letalo je bilo na poti iz Ljubljane v Luxembourg, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pilot je v nedeljo javil, da je počilo steklo na oknu pilotske kabine. Nato je varno zasilno pristal in letalo zapeljal na položaj, ki so mu ga določili na letališču v Münchnu. Potnike so glede na poročanje medijev premestili na druga letala.

Let LG5682 se je začel v Ljubljani v nedeljo ob 12.10, letalo pa bi moralo pristati v Luxembourgu predvidoma ob 14.05, je razvidno iz portala Flightradar24. V Münchnu je zasilno pristalo okoli 13.50.

Luksemburški in nemški portali so poročali, da je okno na letalu De Havilland Canada Dash 8-400 počilo, ko je bilo v avstrijskem zračnem prostoru nad Salzburgom. Pristalo je približno pol ure po tem dogodku.

V Münchnu je bilo prizemljeno približno 31 ur. V tem času so ga popravili, nato pa je poletelo v Luxembourg, kjer je pristalo v ponedeljek okoli 21. ure. V torek je bilo znova normalno operativno.