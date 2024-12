Ledeni hotel je šest tednov gradilo 76 ljudi, v njem se lahko tudi poročite (FOTO)

Če imate hčerko, ki obožuje risanko Ledeno kraljestvo, jo lahko razveselite s podatkom, da ledeno kraljestvo, čeprav ne čisto tako kot v pravljični zgodbi, resnično obstaja. Imenuje se Ledeni hotel, vsako leto znova pa ga postavijo v švedski vasi Jukkasjärvi, 200 kilometrov severno od arktičnega kroga. Prvič so ga postavili leta 1989, navdušenje obiskovalcev pa je bilo tolikšno, da se je tradicija ohranila vse do danes.

Da vas na postelji ne zebe, poskrbijo živalske kože. FOTO: Icehotel/facebook

Postavljanje ledenega hotela ni mačji kašelj. Delo se začne že spomladi, ko sodelavci hotela iz reke Torne izkopljejo ogromne ledene bloke. Te nato shranijo v posebni dvorani do zime, ko se začne postavljanje. Pri gradnji sodelujejo umetniki, gradbeniki in oblikovalci luči ter pomožno osebje – letos je hotel gradilo 76 ljudi. Vsi skupaj so zavihali rokave in kar šest tednov ustvarjali pravljične apartmaje ter dvorane.

Kar 500 ton ledu

Letos so za hotel porabili 500 ton ledu, kar je toliko, kot bi ga lahko spravili v 10 olimpijskih bazenov. Pomemben gradbeni element je posebna snežno-ledeno mešanica, imenovana snis, s katero ustvarjalci lepijo skupaj ledene kose. Letos je pri gradnji sodelovalo 26 umetnikov iz 13 držav.

Priprave za gradnjo se začnejo že spomladi.

Med najbolj dih jemajočimi stvaritvami, s katerimi so opremili hotel, so nosorog, ptičje gnezdo in podvodni svet. Izdelali so 12 očarljivih hotelskih apartmajev, ki nosijo imena, kot denimo Ups, napačna soba! ali Podarite nam poljubček in Ledena peč. Osupljiva je tudi glavna dvorana, okrašena s kristalnimi lestenci iz 220 ročno izdelanih ledenih kristalov. To 30 metrov dolgo dvorano radi najemajo mladoporočenci, ki želijo v pravljičnem ledenem svetu dahniti svoj da. Edino, kar v ledenem hotelu ni najbolj prijetno, so temperature, ki se ne dvignejo nad pet stopinj Celzija. Ta temperatura namreč zagotavlja, da ledene skulpture ostanejo takšne, kot morajo biti.