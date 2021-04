Koliko časa bi preživeli brez tehnologije?

Pisalni stroj in slikarsko platno

tisoč evrov bodo prejeli uspešni.

Dovoljena bo le mikrovalovka.

Razstrupite se, se pogosto sliši poziv, a tokrat se ta ne nanaša na jetra, temveč na – glavo. Ameriško podjetje Reviews.org spodbuja najpogumnejše, naj se za 24 ur poslovijo od vseh elektronskih naprav, torej pozabijo na pametni telefon, pametno uro, igralne konzole, računalnik, tablico, televizor ... in si prislužijo dobrih dva tisoč evrov!Vodilne v podjetju, ki se ukvarja s testiranjem različnih izdelkov, je nedavno pritegnila študija o vplivu zaslonov v našem vsakdanjem življenju, predvsem pa v zadnjem obdobju, ko smo zaradi pandemije morali tehnologiji zaupati tudi šolanje, delo od doma in še marsikaj. Odločili so se pozvati na digitalni razstrupitveni izziv, udeleženci pa bodo morali nadzornikom izročiti prav vse, kar označuje digitalno, med redke izjeme se je uspelo prebiti le v Ameriki nepogrešljivi mikrovalovni pečici.Kako bodo preživeli brez tipkanja, kako se bodo sporazumevali z znanci brez družabnih omrežij? S pisalnim strojem, se muzajo organizatorji izziva, sporočila bodo lahko pisali tudi s peresom, torej na roko, kdor si bo želel ustvarjati selfieje ali fotografirati, bo lahko svojo likovno navdihnjenost pokazal s čopičem in barvami na slikarskem platnu, poroča CNN in pristavlja, da bo preživetveni paket za vsakega tekmovalca prispeval velikan Amazon.Prijavijo se lahko vsi, ki živijo ali delajo v ZDA, njihov skupni imenovalec pa je seveda nepogrešljiva tehnologija v vsakdanjem življenju. Reviews.org bo glede na prijave in pisma, v katerih se morajo kandidati podrobno predstaviti, izbral tiste, ki jim digitalne napravice pomenijo največ, zato da bo izziv kar se da zahteven in zanimiv. Nadobudni se lahko prijavijo do pojutrišnjem.