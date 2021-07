Ko narava udari: plaz je rušil vse pred sabo (VIDEO)

Pred dnevi je plaz prizadel počitniško mesto Atami v osrednjem delu Japonske. Reševalci so med z blatom zasutimi in uničenimi hišami iskali preživele, našteli so več smrtnih žrtev.







Plaz se je sicer sprožil sredi deževne sezone, ki je na območju Atamija prinesla izjemno obilne padavine. V mestu naj bi v obdobju 48 ur padlo več dežja kot ponavadi v celotnem juliju in preživeli poročajo, da takšnega deževja v življenju še niso doživeli.





