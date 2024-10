Ko je izgubil očeta, se je Američan odločil, da se od njega poslovi na drugačen način

Bliža se prvi november, ko se bomo trumoma odpravili na grobove, da bi se spomnili nam dragih, ki so nas zapustili. Čeprav to ni prav vesel praznik, pa smrt ni nujno nekaj žalostnega, in obstajajo kulture, kjer se veselijo, da so bili del pokojnikovega življenja, ter slavijo njegove uspehe in dosežke. Po tem se je začelo zgledovati tudi vedno več posameznikov v zahodnem svetu, ki kot zadnjo željo izrazijo denimo nič črnine na pogrebu ali pa si za glasbo, ob kateri jih bodo pospremili na zadnjo pot, izberejo kaj res poskočnega. Takšnim posameznikom običajno niso po godu niti klasične osmrtnice in solzavi govori.

Med njimi je bil Robert Adolph Boehm, ki je nedavno umrl v starosti 75 let. Kot je medijem povedal njegov sin, ki je očetu v spomin sestavil govor, bolj podoben roastu stand up komika kot nečemu, česar smo vajeni s pogrebov, je imel njegov oče poseben smisel za humor, ki je bil že nevarno blizu črnemu. Šalil se je o vsem, tudi o smrti, ki je, enako kot sebe, ni jemal preveč resno, zato je 41-letni Charles Boehm prepričan, da bi mu bil govor všeč.

Pred objavo govora sem imel precej pomislekov, predvsem nisem hotel koga užaliti.

Oče in sin sta se odlično razumela. FOTO: Facebook

»Robert Adolph Boehm je v skladu s svojo vseživljenjsko predanostjo in načinom obnašanja zamrmral svojo zadnjo nerazumljivo kletvico 6. oktobra 2024. To se je zgodilo, tik preden se je spotaknil in padel preko neke hudičevo neumne reči ter z glavo udaril ob tla,« je začel Charles, ki je v govoru nato nanizal nekaj zanimivosti o svojem očetu, med drugim, da je še kot najstnik oplodil Charlesovo mamo, s katero se je zato moral poročiti, da bi družina preživela, pa se je zaposlil kot voznik tovornjaka.

Charles je z besedami slovesa navdušil spletne uporabnike. FOTO: Getty Images

Zaradi tega mu ni bilo treba na bojišče v Vietnam, kar je bilo po besedah njegovega sina najbrž še najboljše za vse, saj da ni bil ravno nadarjen strelec. Ko se je mnogo let pozneje začel ukvarjati z lovom, je namreč kar dvakrat po nesreči prestrelil avto.

»To žal ni presenetilo njegove drage žene Diane, ki je bila takšnih incidentov vajena in bi bila najbrž bolj varna sredi vietnamske džungle kot v hiši z Robertom,« je dogodek opisal Charles in v svojem slogu dodal, da je Diane umrla le nekaj mesecev pred možem: »Februarja se je je Bog le usmilil in jo spravil iz hiše, da bo končno deležna več kot zasluženega miru in tišine. Po njeni smrti smo se vsi trudili, da bi vsaj poskušali uživati v njegovih neumnostih, zdaj pa je končno postal problem Boga,« je Charles zaključil govor, ki ga je v celoti objavil na spletu in požel ogromno pohval, kar ga je presenetilo.

»V naši družbi velja, da se o mrtvih govori samo lepo, zato sem pred objavo govora imel precej pomislekov, predvsem nisem hotel koga užaliti. Vesel sem, da ljudje razumejo šalo,« je dejal 41-letnik.