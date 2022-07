Turistični delavci jamrajo, kako slaba sezona je, ležalnike pa oddajajo tudi po 25 evrov

Z aktualno sezono v Črni gori niso zadovoljni turistični delavci v Budvi, Baru in Ulcinju. Gostinci in hotelirji trdijo, da je gostov mnogo manj kot lani. Eden glavnih vzrokov je po njihovem mnenju vojna v Ukrajini, poleg tega pa šibka promocija Črne gore kot turistične destinacije, pa tudi visoke cene.

Gneče ni

Številni lokali so prazni, na plažah ni gneče, cene ležalnikov padajo in vse to je vzrok jeze in nezadovoljstva številnih zaposlenih v gostinstvu po vsej Črni gori. Mnogi poudarjajo, da je število turistov manjše od pričakovanega in da je sezona skrčena na le dvajset dni.

»Ležalnik na plaži stane 25 evrov. Kateri turist srednjega sloja bo zapravil toliko? Ne gre za to, da so najemniki plaž ali lastniki plaž dvignili cene. Težava je v tem, da so cene za vsakdanjega turista previsoke,« je za spletni portal Mondo povedal turistični delavec Nebojša Perović.

Različni so tudi komentarji samih turistov glede podražitev. »Vse je dražje za 50 odstotkov, kar je razumljivo. Ležalnikov je dovolj tam, kjer so dražji, najdeš jih pa lahko tudi veliko ceneje. Isti apartma je za približno 30-40 odstotkov dražji kot lani. Zaradi korone v pretekli sezoni ni bilo toliko dela in zdaj ljudje iščejo, kako to nadoknaditi.«

Perović ima od 18 apartmajev letos oddanih le pet. Navaja, da se je število turistov zmanjšalo za 30 odstotkov. »Glede na to, kateri datum je danes, je situacija zelo slaba, ker so moji apartmaji napol prazni. Restavracija deluje, vendar to ni kapaciteta, ki bi lahko delovala z današnjim datumom. Tako da je definitivno sezona zelo slaba,« je dodal Perović.

Povsod enako

Nič boljše razmere niso v Baru in Ulcinju. Tamkajšnji turistični gostinci navajajo težave, zaradi katerih je sezona slaba. »Gostov iz Rusije in Ukrajine nimamo in ravno oni so največ obiskovali naš Ulcinj. Upam, da se bo situacija v naslednjih 3-4 dneh izboljšala in da bomo do 22. ali 23. avgusta imeli boljšo sezono, je povedal hotelir Hasan Karamanaga. Vzrok za slabo sezono se lahko skriva v ne zadostni promociji destinacije. Mislim, da smo premalo naredili na promociji. Ni dovolj samo iti na stojnice in promovirati ter deliti tam letake, treba je narediti videe in prezentacije pripraviti bolj celostno,« je mnenja Momčilo Šćekić iz Združenja hotelirjev, gostincev in zasebnih nastanitev v Čanju.

Po uradnih podatkih Turistične organizacije Budva v Črni gori na območju od Jaza do Buljarice letuje 29.707 turistov, kar je petino manj kot lani v istem obdobju. »Pričakovanja, da bomo v prihodnjem letu ali dveh nadomestili ruski in ukrajinski trg, so skrajno neresna,« opozarja član gostinskega združenja Budva, hotelir Ivan Ivanović.

Turistična sezona je razgalila vse probleme, s katerimi se Budva sooča že leta - od slabe strategije razvoja turizma, nejasnega koncepta, ali želi biti elitna ali množična turistična destinacija, mesto zabave ali kraj za počitnice, kot tudi dejstvo, da zanašanje na posamezne trge, vzhodne in regionalne, ni obrodilo sadov, pišejo Vijesti. Kot razlog za to, da je zasebna nastanitev v Budvi trenutno polna le za tretjino in da se niti hotelirji ne morejo pohvaliti s polnimi kapacitetami, turistični predstavniki navajajo odsotnost ukrajinskih in ruskih gostov ter turistov iz regije, ki so bili tradicionalno ključ do dobrega obiska v vrhuncu poletja.

Po podatkih Turistične organizacije Budva v zasebnih nastanitvah počiva 15.750 gostov ali 32 odstotkov manj kot sredi julija lani, v hotelih pa je bilo prijavljenih 12.984 turistov - sedem odstotkov manj kot lani. »Sezona je pod vsemi pričakovanji. Od skupnega števila gostov jih je 3130 iz Rusije, 2275 iz Ukrajine, 4587 iz Srbije, 1437 pa jih je iz Bosne in Hercegovine,« opozori hotelir Ivan Ivanović.