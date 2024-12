Kaj takega! Poglejte, kaj so učenci nosili na šolski prireditvi (VIDEO)

V Osnovni šoli 7. marec v Čelopeku pri Tetovu so med prireditvijo učenci nosili uniforme t. i. OVK (Osvobodilna vojska Kosova) in plastične puške. Zaradi tega primera je Državni inšpektorat za šolstvo Severne Makedonije začel izredni nadzor.

Incident je sprožil ostre odzive, vključno z izjavo ministrice za izobraževanje in znanost Vesne Janevske, ki je izrazila razočaranje in zaskrbljenost.

Ministrica je na družbenih omrežjih zapisala, da so odločitve šolske uprave in učiteljev neetične, nehumane ter v nasprotju z zakonom. Opozorila je, da politike ne bi smele imeti mesta v šolah, Severna Makedonija pa bi morala biti država, ki spoštuje vse svoje državljane, njihove razlike in demokratične vrednote.

Simboli OVK po njenih besedah nimajo nikakršnega pomena za državo, takšni dogodki pa krepijo militarizem med otroki, kar je v nasprotju z vzgojo za mir in demokracijo.

Poleg primera iz Čelopeka so prejeli prijave še za šole v Čairu, dve šoli v Tetovu in eno šolo v Strugi.

Ministrica je poudarila, da so otroke na teh prireditvah učili vojaških simbolov, kar ni skladno z izobraževalnimi standardi. Hkrati je komentirala odziv opozicijske stranke DUI, ki je trdila, da v Severni Makedoniji obstajajo »antialbanska politika« in »dvojni standardi«, ter zavrnila te obtožbe kot politično motivirane.

Ministrica je zaključila, da je pomembno, da otroci rastejo v duhu patriotizma, spoštovanja tradicije in sprejemanja različnosti, brez spodbujanja sovražnosti ali poveličevanja vojaških simbolov.