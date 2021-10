Kaj se dogaja s Facebookom? Milijoni ostali brez dostopa

Krivi žvižgači?

Zuckerberg v težavah

Družbeno omrežje Facebook je po približno šestih urah izpada uspelo postopoma obnoviti storitve za milijone uporabnikov aplikacij Facebook, Instagram in Whatsapp po svetu. Kot razlog za doslej največji in najdlje trajajoči izpad je navedel težave, povezane s spremembami konfiguracije strežnikov.Podjetje se je opravičilo za izpad in se zahvalilo uporabnikom za potrpežljivost. Izpadi so se začeli v ponedeljek okrog 17.40 ure po srednjeevropskem času, odpravili so jih okrog 2. ure zjutraj, obnova storitev pa je potekala postopoma.Facebook je več ur po izpadih delovanja aplikacij sporočil le, da imajo nekateri uporabniki težave z dostopom do aplikacije Facebook in delajo na obnovi storitev. Do izpada je prišlo tudi na notranjem omrežju, ki ga uporabljajo le zaposleni pri podjetju.Že pred tem je imel Facebook težave zaradi razkritij žvižgačice, ki je časopisu Wall Street Journal predala interne dokumente. Ti dokazujejo, da se je vodstvo podjetja zavedalo škode, ki jih povzročajo njihovi produkti in odločitve. Haugenova je to v nedeljo povedala tudi na televiziji CBS, danes pa bo zaslišana v kongresu.Vmes je sama prijavila Facebook, ker da so notranje raziskave podjetja pokazale, kako širi sovraštvo in dezinformacije, dodatno polarizira družbo, posebej Instagram pa da lahko škoduje duševnemu zdravju najstnic.Vodstvo naj bi se vsega tega dobro zavedalo, a naj bi ga zanimala le rast števila uporabnikov in dobiček. Wall Street Journal na podlagi njenih informacij že od 13. septembra objavlja vrsto člankov z naslovom »Dosje Facebook«.Ustanovitelj Facebookaje zaradi objav Haugenove in zaradi izpada v ponedeljek popoldne izgubil najmanj šest milijard dolarjev premoženja, v nekaj tednih pa skupaj 140 milijard dolarjev.Bloomberg ga sedaj s 121,6 milijardami dolarjev uvršča na 5. mesto najbogatejših na svetu za Billom Gatesom. Delnice Facebooka so se v ponedeljek pocenile za skoraj pet odstotkov, od sredine septembra pa doslej že za skupaj 15 odstotkov.