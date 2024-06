Kaj se dogaja? Dalmacija, Črna gora in del BiH ostali brez elektrike

Skoraj cela Črna gora, večina Dalmacije in deli BiH so danes ostali brez elektrike. Izpad elektrike na Hrvaškem in v delu BiH naj bi bil posledica izpada sistema v Črni gori, poroča portal Slobodna Dalmacija.

Brez elektrike je ostalo skoraj celotno območje Črne gore, so sporočili iz črnogorskega elektrodistribucijskega sistema (CEDIS). Po poročanju časnika Pobjeda, je zagorelo na daljnovodu in ni znano, kdaj bo težava odpravljena, povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

V Dalmaciji, ki je vezana na črnogorsko omrežje, pa o izpadu elektrike med drugim poročajo iz Zadra, Splita, Omiša, Makarske, Dubrovnika ter številnih otokov.

Na Hrvaškem se danes soočajo tudi z zelo visokimi temperaturami, med drugim pričakujejo vrhunec vročinskega vala.