Jedli bi lahko mlete asteroide

Prehrana astronavtov ni ravno kulinarični presežek, a to niti ni njen namen. Bistvo je, da ljudje tudi med zvezdami dobijo potrebna hranila in energijo ter da za pripravo ne potrebujejo štedilnikov in drugih pripomočkov.

Običajno dobijo kup vreč z dehidriranimi obroki, ki jim je treba zgolj doliti nekaj vroče vode in spremenijo se v vse vrste jedi, od zelenjavnih in mesnih juh, testenin z omako, enolončnic z rižem, mesom in zelenjavo ter podobno. Kmalu pa bi lahko astronavti uživali celo v prah zmlete asteroide, so prepričani strokovnjaki. To bi še posebej pomagalo tistim astronavtom, ki bodo v vesolju preživeli dolgo časa ali se odpravili predaleč, da bi lahko s seboj vzeli hrano z Zemlje.

Večinoma so sestavljeni iz ogljika. FOTO: Afp

Kanadski znanstveniki

Astronavti na Mednarodni vesoljski postaji so v preteklosti že poskušali vzgojiti solato, a ko se bodo ljudje nekega dne začeli seliti na Mars, se bo treba tam začeti učiti povsem novega načina vrtnarjenja in v prvih letih bodo različne alternative še kako dobrodošle. Kanadski znanstveniki z univerze Western so se tako domislili, da bi preverili, ali bi bilo mogoče s pomočjo bakterij spremeniti ogljikove spojine v asteroidih v nekaj hranilnega in užitnega. Do zdaj sicer še niso uporabili delcev pravega asteroida, so pa izvedli podoben poskus s plastično embalažo, v kateri so nekoč obroke na bojišče nosili pripadniki ameriške vojske.

»Plastiko smo segreli ob odsotnosti kisika, postopek se imenuje piroliza, nato pa smo s to plastiko nahranili bakterije, ki se prehranjujejo z ogljikom, in dobili nekaj, kar je na pogled močno spominjalo na karamelni mlečni napitek. Ker so asteroidi večinoma sestavljeni iz ogljika, bi lahko z enakim postopkom tudi te vesoljske skale spremenili v nekaj hranilnega,« je pojasnil Joshua Pearce, ki je sodeloval pri poskusu.