Izzivov se ne boji: pri 83 sam čez ocean

Na naslovnice se je uvrstil že pred šestimi desetletji, takrat je pri 23 letih kot prvi povsem sam preplul Tihi ocean: odrinil je iz Osake in po 94 dneh, med katerimi je jedel le konzervirana živila in riž, dosegel cilj, San Francisco.

Večkrat čez Pacifik

Njegova odisejada z jadrnico ni bila zgodba o človeški vzdržljivosti in pogumu, ampak tudi drzen poklon diplomaciji v povojnem obdobju, so ga takrat hvalili mnogi, čeprav so Japonca ob prihodu na ameriška tla najprej aretirali, saj je potoval brez potnega lista, poleg tega pa je bil brez prebite pare ali znanja angleščine.

Izzivov se ne boji. FOTO: Reuters

Že kmalu je sicer župan George Christopher zaploskal njegovemu junaškemu dejanju, mu poklonil častni vizum in poskrbel za udobje v Kaliforniji, njegovo plovilo, Morsko deklico, pa so razstavili v pomorskem muzeju v San Franciscu. Keniči Hori je spisal pomembno poglavje v zgodovini. A kot kaže, pripravlja še drugo, saj še ni rekel zadnje. Po letu 1962, ko je dosegel neverjeten uspeh, je sicer že večkrat premagal Tihi ocean, pri tem pa preizkušal različna plovila, tudi reciklirana iz odpadne pločevine, sodov za viski, na sončni pogon ...

A povsem drugačen izziv je, ko se na tako zahtevno pot odpraviš pri 83 letih. Keniči, ki na valove pogosto popelje tudi ženo, bo danes znova odrinil na odisejado, tokrat bo start v San Franciscu in cilj v Osaki. Že izkušeni morjeplovec bo tokrat potoval z aluminijasto jadrnico, izdelano njemu po meri, tako da povsem ustreza njegovi drobni postavi.

»Sem zelo zdrav in v dobri telesni pripravljenosti. Nikoli ne pretiravam, ne pri jedači ne pri pijači ...« Na vprašanje, ali ga skrbi, da bi na poti lahko doživel kakšne nevšečnosti, odvrne, da posebnih zadržkov nima; sicer ni več mladenič, je pa nedvomno pametnejši in izkušenejši kakor pred šestimi desetletji.

23 je bil star pri prvem uspehu.

V San Franciscu so se mu pred pustolovščino poklonili s posebno slovesnostjo, na vprašanje, zakaj je že večkrat izbral prav to mesto, pa je odvrnil, da zaradi najlepšega mostu na svetu. »Pod Golden Gatom je tako zelo lepo pluti ...« je pojasnil Keniči, ki bo na cilj prispel predvidoma na začetku junija.