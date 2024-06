Izvide pišejo na roko, sistemi ne delujejo: zagrebški klinični center tarča kibernetskega napada

Klinični center v Zagrebu je bil davi tarča kibernetskega napada, so sporočili iz največje bolnišnice na Hrvaškem. Pojasnili so, da so bili primorani ustaviti vse sisteme, a da razmere ne ogrožajo bolnikov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Kot so pojasnili pristojni, so vse sisteme bolnišnice izključili zaradi dodatnih pregledov. Ko se bodo prepričali o njihovi varnosti in brezhibnosti, jih bodo ponovno vključili.

»Veliko sistemov, na katere računamo pri rednem delu, je odvisnih od teh omrežnih storitev, tudi banalne stvari, kot je tiskanje izvidov,« je za hrvaško radiotelevizijo HRT povedal predstojnik urgence v kliničnem centru Ivan Gornik in dodal, da morajo izvide trenutno pisati na roko.

Hekerski napad na največjo bolnišnico na Hrvaškem se je zgodil dan po tem, ko so hekerji izvedli napad onemogočanja storitev oz. DDoS na več spletnih mest hrvaških institucij, med drugim ministrstva za finance, davčne uprave, zagrebške borze in narodne banke.