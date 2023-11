800 potresov na dan, hiše in ceste pokajo: »V minuti smo postali brezdomci« (FOTO in VIDEO)

Vulkanu Fagradalsfjall na polotoku Reykjanes grozi izbruh, islandski meteorološki urad pravi, da je verjetnost vulkanskega izbruha velika in da se lahko zgodi kadar koli v prihodnjih dneh.

»Čas se je končno iztekel. Lahko se začnemo pripravljati na naslednjih sto let izbruhov v Reykjanesu,« je povedal Edward W. Marshall, raziskovalec Nordijskega vulkanološkega centra Univerze na Islandiji, navaja Daily Mail.

Regijo je od polnoči prizadelo več kot 800 novih potresov, strokovnjaki pa opozarjajo, da se magma dviguje vse bližje zemeljskemu površju, kar krepi strahove pred skorajšnjim izbruhom vulkana.

Brezdomci v minuti

Tistim, ki jim je bilo dovoljeno, da se vrnejo na svoje domove, da bi pobrali nekaj stvari, so zdaj ukazali, naj se evakuirajo zaradi visokih ravni žveplovega dioksida, ki so jih izmerili kot še enega znaka skorajšnjega izbruha.

Vulkanu Fagradalsfjall na polotoku Reykjanes grozi izbruh. FOTO: Icelandic Coast Guard Via Reuters

Oblasti so že evakuirale 3700 prebivalcev mesta Grindavik. FOTO: Marko Djurica Reuters

»V eni minuti smo postali brezdomci. V ponedeljek smo imeli le sedem minut časa, da poberemo, kar smo želeli rešiti,« je povedala mati štirih otrok Magga Huld AfaÖmmudóttir.

Oblasti so že evakuirale 3700 prebivalcev mesta Grindavik. Na fotografijah, ki so jih v zadnjih dneh posneli na potresnem območju, so na ulicah mesta vidne globoke razpoke in več kot meter široke luknje.

Islandski meteorološki urad je v torek obvestil policijo, da so njihovi novi merilniki zaznali povečane ravni žveplovega dioksida, zaradi česar je načelnik policije evakuiral Grindavik. Geofizil Benedikt Ófeigsson je dejal, da čeprav zaznana količina žveplovega dioksida ni bila velika, povečanje kaže, da se magma približuje površini.