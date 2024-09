Italijanski kulturni minister po aferi odstopil, razmerje z vplivnico je priznal

Italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano iz vrst stranke Bratje Italije je po škandalu, ki ga je povzročila njegova afera z vplivnico, danes odstopil s položaja. Premierki Giorgii Meloni je sporočil, da je njegov odstop nepreklicen.

Afera je izbruhnila avgusta, ko je vplivnica in podjetnica Maria Rosaria Boccia sporočila, da jo je ministrstvo za kulturo zaposlilo kot posebno svetovalko ministra za pomembne dogodke. Ker je minister njene navedbe zavrnil kot neresnične, je Boccia na družbenih omrežjih začela objavljati fotografije z njim na različnih javnih dogodkih, pa tudi elektronska sporočila in fotografije letalskih kart, ki naj bi jih plačalo ministrstvo za kulturo v okviru njenega svetovalnega dela.

Njene objave so močno odmevale v italijanskih medijih. Opozicijske stranke so zaradi afere zahtevale njegov odstop.

Priznal je razmerje

62-letni Sangiuliano je v sredo v intervjuju za radiotelevizijo Rai priznal razmerje z Boccio, vendar je zanikal, da je imela dostop do zaupnih informacij ali da je zanjo porabil javni denar. Dejal je, da naj bi Boccia postala uradna svetovalka za pomembne dogodke, vendar je preklical njeno imenovanje zaradi morebitnega navzkrižja interesov.

Danes se je Sangiuliano zahvalil Meloni, ker ga je branila in ker je sprva zavrnila njegov odstop. Dejal je, da je odstopil, ker je bila ogrožena njegova čast in ker je želel pokazati transparentnost ter korektnost brez vpletanja vlade. Ob tem je napovedal, da bo sprožil pravne postopke proti vsem, ki so v zadnjih dneh objavljali lažne novice.

Za Sangiulianovega naslednika na čelu kulturnega ministrstva je bil že imenovan novinar Alessandro Giuli, vodja muzeja sodobne umetnosti MAXXI v Rimu