Islandijo je streslo več sto potresov

Islandijo je davi streslo več sto potresov. Po navedbah oblasti so na otoku med polnočjo in šesto uro zjutraj zabeležili več kot 880 šibkejših potresnih sunkov, magnituda vseh je bila pod 3. V petek so na Islandiji zaradi potresov in nevarnosti izbruha ognjenika razglasili izredne razmere.

Oblasti so evakuirale 3700 prebivalcev mesta Grindavik. Na fotografijah, ki so jih v zadnjih dneh posneli na potresnem območju, so na ulicah mesta vidne globoke razpoke in več kot meter široke luknje, poročanje islandske javne radiotelevizije RUV povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Zabeležili so več sto potresov. FOTO: Ruv/ragnar Visage Via Reuters

Grindavik se nahaja nedaleč stran od ene najbolj prepoznavnih islandskih turističnih znamenitosti, geotermalnega bazena Modra laguna, ki so ga v četrtek začasno zaprli za goste.

Izredne razmere so na Islandiji razglasili zaradi serije potresov, ki bi lahko napovedovali skorajšnji izbruh ognjenika. Po navedbah dpa so bili davišnji potresi šibkejši kot v preteklih dneh, a se podatki o nevarnosti izbruha v tamkajšnjem vulkanskem sistemu niso spremenili.

V soboto je islandski meteorološki urad sporočil, da še ni mogoče natančno določiti mesta morebitnega izbruha. Obstajajo pa znaki, da se pod površjem premika precejšnja količina magme.

Islandska vlada se bo po navedbah dpa glede stanja sestala še danes.