Irena zadela na lotu, potem pa se ji je življenje spremenilo v pekel

Pred dvanajstimi leti je Irena Matejić (43) iz srbskega mesta Mladenovca v igri na srečo zadela vrečo denarja. Svoje sreče ni skrivala, zato je javnosti takoj priznala, da je dobitnica vrtoglavih 2,000.000 evrov. Je tudi edina v srbski javnosti znana zmagovalka igre na srečo z milijonskim zadetkom.

Ker sreče ni mogla skriti, je Ireno javnost hitro spoznala. »Odkrili so me po naključju, samo zato, ker sem se glasno veselila. Nikoli nisem želela, da cela Srbija izve, da sem zadela milijone na lotu. Zato zdaj, čeprav sem širšemu krogu poznana kot zmagovalka loto sedmice, o tem nerada govorim,« je povedala

Po dobrih novicah so se začele vrstiti slabe. Najprej ločitev, nato prepir z družino, in to vse zaradi denarja, pišejo srbski mediji.

Vse od leta 2011, ko je zadela dobitek, je Irena hrepenela po novih dobitkih. Leta 2019 je za las oziroma za eno številko zgrešila glavni dobitek šest milijonov evrov in je zadela le okoli 86.000 evrov, ker je bilo 50 dobitnikov.

»Denar ne more kupiti sreče. Ne glede na to, koliko zmagovalec da svoji družini in prijateljem, nihče ne bo zadovoljen, saj ljudje pričakujejo, da bo denar rešil vse njihove težave. Že pred lotom sem imel zelo aktivno življenje, a nekaterih stvari nisem pravočasno doumela. Ampak nikoli ni prepozno. Zdaj vem,« je takrat za telegraf.rs povedala Irena.

Leta 2016 so jo aretirali

V srbskih medijih se je pisalo, da se je Irena nekaj let po dobitku ločila, leta 2016 pa je pristala v priporu. Pet let po dobitku so jo aretirali in proti njej vložili kazensko ovadbo zaradi suma, da je poskušala zažgati avtomehanično delavnico Milana Gavrilovića, potem ko je z njenega avtomobila snel vsa štiri kolesa in jih več tednov ni hotel vrniti, pišejo mediji.

Takrat je trdila, da je žrtev manipulacije in laži gospodarja, ki jo želi okrasti. »Škoda je bila ocenjena na 12.000 evrov, vendar mi je Gavra obljubil, da mi bo popravil avto za veliko manj. Vendar ni naredil ničesar. Kot da bi ves čas manjkali nekateri deli. Predlagal mi je celo, da bo našel ukradeni avto in dele dal v mojega. Na koncu je avto končal v avtokleparski delavnici pri lastniku, ki mu je Gavra dolgoval avtodiagnostično napravo. Kot jamstvo za to je pustil moj avto tistemu človeku. Avto sem nekako dobila nazaj, a seveda ni bil popravljen,« je dejala.

Irena je nato odšla v njegov servis, polila avtomobile z bencinom in zagrozila, da jih bo zažgala, nato pa so jo aretirali.

Ta zgodba je v javnost prišla, potem ko je pred dnevi nekdo v Srbiji zadel pet milijonov evrov.