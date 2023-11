Neverjetno letališče, ki ima 14-metrski digitalni slap, projekcijo neba nad vrtom ... (VIDEO)

Letališče je kraj, na katerem potniki preživijo precej časa, zato je zelo dobrodošlo, če tam najdejo vsaj kako zanimivost, da se med čakanjem na polet zamotijo. Obilico teh ponuja singapursko letališče Changi, ki je letos prejelo letališkega oskarja, nagrado Skytrax World Airport Award za najboljše letališče.

20 tisoč rastlin raste na letališkem vrtu.

Kljub temu da so gladko premagali več kot 550 letališč, ne spijo na lovorikah: po mnenju potnikov in poznavalcev že tako izjemno letališče je v teh dneh postalo še lepše in še večje, saj so prenovili drugi terminal in povečali kapacitete. Zdaj lahko sprejmejo pet milijonov potnikov več, torej 90 milijonov na leto.

Zanimivosti, ki jemljejo dih

Letališče Changi ima več zanimivosti, ki jemljejo dih. Obiskovalce med drugim navdušuje 14-metrski digitalni slap, velikanski zaslon, ki kaže posnetek padajoče vode. Dih jemlje vrt z več kot 20.000 različnimi rastlinami. Da bi okolje delovalo kar se da naravno, je na digitalnem stropu nad vrtom vselej projekcija neba, za dodatno pristnost izkušnje pa skrbijo zvoki iz živalskega sveta, ki prihajajo iz zvočnika, obiskovalci lahko denimo prisluhnejo petju singapurskih eksotičnih ptic.

Posebna izkušnja je obisk restavracijskega dela, ki ponuja razgled na letališče. In kaj je lahko bolj zabavno kot brezplačni koktajli med čakanjem na polet? Robotski natakar Toni, so na vprašanje odgovorili na letališču Changi in robota postavili v luksuzno brezcarinsko trgovino z vini in alkoholnimi pijačami. Da kupcev visoke cene ne bi preveč razburile, so trgovino opremili še z ogromnim LED-zaslonom, ki prikazuje pomirjujoč prizor luninega odseva v jezeru.

Ljubitelji alkoholnih pijač lahko pridejo na svoj račun tudi na oddelku z bari, kjer je mogoče poskusiti kar 18 različnih vrst viskijev. Ko ste že dovolj okajeni, pa si vsekakor omislite nepozaben spominek: selfie z zvezdnikom K-popa, ki ga omogoča posebno ogledalo. Snovalci letališča niso pozabili niti na otroke: ti se med čakanjem lahko zabavajo v dveh medvedjih skrivalnicah, igralih, narejenih v obliki medvedov.