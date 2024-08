Hrvati sredi sezone zelo spustili cene

V minulih dneh so kvarnerski novinarji dognali, da hrvaški turistični ter gostinski delavci niso najbolj zadovoljni s tekočo sezono: kot je za Novi list pojasnila predsednica združenja gostincev HGK Jelena Tabak, informacije s terena kažejo, da so padli prihodki gostincev na obali. Po nekaterih podatkih naj bi gostincem prihodki padli za od 20 do 50 odstotkov. Iz izdanih računov sicer izhaja, da so jih izdali več kot lani, seštevek denarja na njih pa je manjši. To po besedah Tabakove pomeni, da turisti – ki naj bi jih bilo več kot lani – porabijo manj denarja v več gostinskih objektih kot lansko poletje: »To samo kaže, da je manjša zasedenost.«

848 JE BILA CENA sobe prej, 615 je zdaj.

Tabakova meni, da visoke cene niso odgnale gostov. »Nismo mi dragi, ampak so Nemci bolj siromašni zaradi recesije in padca standarda, zato jih je letos manj,« je pojasnila osip najštevilnejših gostov na Hrvaškem. Toda novinarji so dognali, da na vrhuncu sezone celo hoteli niso polni, najdejo se tudi kamp hiške. Posledično padajo cene: namesto 498 evrov za mobilno hišo v istrskem kampu s štirimi zvezdicami je akcijska cena 370 evrov, štirizvezdnični hotel v Rabcu ponuja sobo za 426 namesto 532 evrov, v Dubrovniku so sobo v hotelu s petimi zvezdicami z 848 evrov spustili na 615 evrov.

Dragi smo sami sebi, kaj šele za turiste, ki jih čakamo.

Cene v hotelih padajo od Istre do Dubrovnika. FOTO: Petar Kurschner/Press

»Da ni takšne gneče kot lani, se kaže tudi v tem, da boste v močnejših destinacijah našli parkirni prostor,« je povedala opatijska turistična delavka. Čeprav bo turistična sezona pri južnih sosedih trajala še nekaj časa, pa jih skrbi z razlogom: po podatkih Evropske centralne banke je imela Hrvaška junija največjo stopnjo inflacije v segmentu restavracij in hotelov – kar 10,1 odstotka. Ne preseneča izjava trgovca iz Medulina, ki je za portal Istra24 dejal: »Dragi smo sami sebi, kaj šele za turiste, ki jih čakamo.«