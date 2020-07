Hrvaška na rdečih in oranžnih seznamih

14-dnevna pogostost na 100 tisoč prebivalcev za Hrvaško je 28.

Potem ko je Slovenija dala Hrvaško na t. i. rumeni seznam držav, Belgija pa na oranžni seznam epidemiološko manj varnih držav, je šla Litva v ponedeljek še korak dlje in našo južno sosedo uvrstila na rdeči seznam, kar pomeni, da morajo potniki po vrnitvi iz Hrvaške v 14-dnevno samoizolacijo. Kot razlog za to so navedli poslabšanje epidemiološke situacije.»Nekatere države so sprejele strožje kriterije, druge blažje. Prizadela nas je odločitev Slovencev, ki so uvedli število 10, a če smo po kriterijih Litve prešli to mejo, je mogoče, da so nas zaradi tega dali na svoj rdeči seznam, ko je treba v samoizolacijo,«, prvi mož hrvaškega zavoda za javno zdravja.Baltska država pa ni edina, ki je Hrvaško uvrstila med t. i. nevarne države. To sta namreč storili tudi Norveška in Finska. Norveška je Hrvaško uvrstila na rdeči seznam 15. julija in bo tam ostala najmanj 14 dni, dokler ne bodo ponovno ocenili stanja v državah. Na tem seznamu so še Bolgarija, Luksemburg, Portugalska, Romunija in Madžarska. Finska je do 11. avgusta ohranila omejitve vstopa na svoje ozemlje iz Hrvaške pa tudi Bolgarije, Romunije, Monaka in Združenega kraljestva.Belgija pa je ubrala inovativen pristop in našo južno sosedo uvrstila na oranžni seznam, ki ga definirajo kot področje, na katerem je frekvenca pojavljanja virusa trenutno dvakrat večja od belgijske (od 20 do 100 primerov na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh). Sosedi je v torek sledila še Nizozemska in Hrvaško prav tako dala na oranžni seznam, državljanom pa dala priporočilo, da gredo po vrnitvi iz te države v 14-dnevno samoizolacijo.Preberite tudi:V Sloveniji je država uvrščena na zeleni seznam, če je vrednost kazalnika do vrednosti 10 okuženih v 14 dneh na 100.000 prebivalcev. Država na rdeči seznam preide, ko doseže 40 okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh. Notranji minister je pred dnevi razkril , da bodo pristojni premisliti o mejah, po katerih bodo posamezne države uvrščali na posamezni seznam. 'Magične' meje 10 ne bodo spreminjali, bodo pa pripravili model, ki ne bo upošteval le meje 10, ampak stanje naše države in tudi drugih držav. Model bo tehtal naše stanje (ali je naša država boljša ali slabša), glavna utež modela pa bo ugotovitev, od kod prihajajo okuženi (model naj bi torej upošteval tudi tveganje), je napovedal Hojs.