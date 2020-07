Hrvaška: Odločitev Slovenije nas je prizadela

V Srbiji se približujejo 500 smrtim

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem testirali 1.028 oseb in potrdili 25 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Aktivnih primerov okužbe je 1.150. V bolnišnicah se zaradi covid-19 zdravi 147 oseb, devet med njimi jih je na respiratorju.Hrvaški minister za zdravjeje potrdil, da sta v zadnjem dnevu zaradi covid-19 umrli še dve osebi, skupaj od začetka epidemije 122. Umrli sta dve ženski iz Pulja, rojeni leta 1944 oziroma 1936, je še povedal.Preberite tudi:Vodja nacionalnega štaba za civilni zaščitoje prepričan, da je dramatičen padec števila novih primerov okužbe posledica strožjih ukrepov, ki so začeli veljati pred tednom dni. »Videli bomo, kako se bodo številke gibale v naslednjih dneh. Evropska komisija je dala priporočilo, da se meje odprejo in da je kriterij za prosto gibanje preko meja 16 novookuženih kumulativno na 14 dni,« je povedal in dodal: »Nekatere države so sprejele strožje, nekatere blažje kriterije. Prizadela nas je odločitev Slovencev, ki so uvedli število 10, a če smo po kriterijih Litve prešli to mejo, je mogoče, da so nas zaradi tega dali na svoj rdeči seznam, ko je treba v samoizolacijo.«Veliko slabše stanje je še naprej v Srbiji. Tam so danes potrdili 359 novih okužb, umrlo je še deset ljudi. Pomoč aparatov pri dihanju potrebuje 190 pacientov. Skupaj so v Srbiji do danes potrdili 21.253 okužb, umrlo pa je 482 ljudi.V BiH pa so potrdili 130 novih okužb z novim koronavirusom, največ v Sarajevu in sicer 67. Umrlo je šest ljudi, skupaj pa že 257. Gre za nepopolne podatke, saj se nanašajo zgolj na Federacijo BiH. V Republiki srbski so medtem objavili, da v zadnjih 24 urah niso opravili nobenega testiranja na okužbo.