Hišo za milijon in pol morajo podreti

Si predstavljate, da kupite parcelo, pa na njej nekdo drug zgradi hišo? Natanko to se je zgodilo Danielu Kenigsbergu, ki je leta 1991 kupil kos zemlje ob hiši svojih staršev v zvezni državi New York. Kupil jo je od sorodnikov, rodbina namreč že več generacij živi na tistem območju, in Daniel si je želel, da tako tudi ostane. Parcele ni kupil, da bi na njej postavil hišo, ampak kot investicijo, ki bi jo nekega dne zapustil potomcem. Ker sam živi v drugi državi, njegovih staršev pa ni več, rodnega mesta ni obiskoval redno, ko pa je pred meseci prvič po nekaj letih pripotoval v mesto, da bi si ogledal, v kakšnem stanju je parcela, je onemel.

Sodišče je razsodilo Danielu Kenigsbergu v prid. FOTO: GULIVER/Getty Images

Na njej je nepremičninska agencija začela zidati hišo s štirimi spalnicami, bila je že skoraj končana, investitor pa jo je nato nameraval prodati za milijon evrov in pol. Daniel Kenigsberg je agencijo takoj obvestil, da je hiša zgrajena nezakonito na zemlji, ki je v njegovi lasti. Lastniki agencije so bili prav tako presenečeni kot on, saj so bili prepričani, da so parcelo kupili prav od njega oziroma od njegovega pravnega zastopnika, ki je posredoval pri prodaji. A šlo je za prevaro. Pravnik, ki je posredoval pri prodaji, je na dokument res zapisal, da je zastopnik gospoda Daniela Kenigsberga, a je za njegov kraj prebivanja navedel južnoafriški Johannesburg, kjer pa Daniel ni nikoli živel niti ni tja leta 2022, ko je bila parcela prodana, potoval.

»Za nas je bil velik šok, ko smo izvedeli, da nam gospod Kenigsberg sploh ni prodal zemlje. Zanj se je izdajala tretja oseba, ki je zaradi površnosti in malomarnosti mnogih nepremičninskih agentov, ki so sodelovali pri prodaji, prevaro tudi uspešno izpeljala,« so v izjavi za javnost zapisali pri ogoljufani agenciji, ki mora zdaj nezakonito zgrajeno hišo porušiti na lastne stroške in parcelo, za katero so pred dvema letoma odšteli 350.000 evrov, vrniti zakonitemu lastniku.