Harryjev plašč nevidnosti je postal resničnost

Če ste gledali filme ali brali knjige o mladem čarovniku Harryju Potterju, se spomnite čarobnega plašča, ki je junaku in njegovim prijateljem omogočil, da so se pod njim skrivali pred sovražniki in nemoteno potikali po čarovniški šoli, ne da bi jih opazili učitelji. Zdaj si tak plašč lahko omislite tudi sami. Pravzaprav ne ravno plašč, temveč posebno ponjavo, ki jo lahko zvijete in spravite v valju podobno torbo.

Harryju je čarobni plašč pogosto pomagal iz zagate. FOTO: Warner Bros. Pictures

Nevidni megaščit, kot pripomočku pravijo njegovi ustvarjalci, s pomočjo natančnega upogibanja svetlobe omogoča, da postanete nevidni za okolico. Pripomoček je razvilo londonsko podjetje Invisibility Shield Co., ki išče investitorje za zagon proizvodnje. Napravo, dolgo 1,80 metra in široko 1,20 metra, ponujajo prvim uporabnikom za 816,19 evra.

Z upogibanjem svetlobe poskrbi, da se zlijete z ozadjem.

Pripomoček razprši svetlobo tako, da opazovalec namesto ljudi ali reči, skritih za ščitom, vidi le ozadje. Naprava deluje enako dobro, če jo postavite pred steno ali ograjo kot tudi če imate za sabo morje ali nebo. Kot pravijo v podjetju, je najbolj učinkovita na enoličnih ozadjih.

Trenutna različica nevidnega megaščita je pravzaprav že druga, ki so jo ustvarili v Invisibility Shield Co. Prvo so razvili leta 2022, vendar je bila dovolj velika za skrivanje le enega človeka. Poleg tega so morali uporabniki sami podpreti ščit. »Novi ščiti so bolj stabilni, ko jih pustimo prosto stati, enostavno jih je držati in vzeti s seboj kamor koli,« razlagajo v Invisibility Shield Co.

Čeprav je naprava seveda zanimiva, pa se človek vseeno vpraša, kaj neki bodo z njo počeli tisti navdušenci, ki bodo z donacijo na kickstarterju postali njeni lastniki. Le upamo lahko, da jo bodo uporabljali za dobre namene.