Grozljiv prizor: tank hladnokrvno povozil civilista (VIDEO)

Streli, eksplozije, sirene in strah so čez noč postali kruta realnost na milijone nedolžnih Ukrajincev, ki so se znašli v primežu ruske vojaške moči. Medtem ko se jih je na tisoče odločilo pobegniti iz države, prek državnih mej se vije val beguncev, so drugi obtičali v državi in se vsak dan bojijo za svoja življenja.

Na socialnih omrežjih je zakrožil grozovit posnetek z ulic v Harkovu, kjer je tank hladnokrvno zapeljal čez mimovozeči avtomobil in ga poteptal pod seboj. Drugi posnetek razkriva, da je za tem zapeljal še vzvratno in pomečkal avto.

A je hitro svet obšla tudi pozitivna vest, da je voznik čudežno preživel napad ruskih vojakov.