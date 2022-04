Groza v Ukrajini se nadaljuje: v bližini Mariupola 200 grobov

Ukrajino in svet so včeraj pretresli satelitski posnetki sveže izkopanih grobov na obrobju mesta Manuš, ki je 19 kilometrov oddaljeno od Mariupola. Da so posnetki pristni, je potrdila ameriška družba Amaxar Technologies, ki se ukvarja prav z analizo satelitskih posnetkov, na tokratnih pa je mogoče videti več kot 200 grobov.

V Lugansku so Rusi načrtovali poboj zajetih ukrajinskih vojakov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je že v četrtek potrdil, da je v Mariupolu še vedno ujetih na tisoče civilistov, ki mesta ne morejo zapustiti, je početje Rusije v tem mestu označil za teroristično operacijo, da Rusija v Ukrajini izvaja genocid, pa so se strinjali v estonskem in litovskem parlamentu.

Ukrajinci sicer tudi včeraj niso dobili priložnosti, da bi odšli na varno. Čeprav je ukrajinska podpredsednica Irina Vereščuk rusko stran že pred dnevi pozvala, naj omogoči humanitarni koridor, po katerem bi ljudje lahko zapustili oblegana mesta, njeni pozivi niso bili uslišani.

Stopnjevali so se tudi boji v Donetsku in Lugansku. Iz Luganska so prišli pretresljivi posnetki pogovora med ruskimi vojaki, ki so načrtovali umor zajetih ukrajinskih vojakov. »Pusti najpomembnejše, ostali naj se za večno poslovijo. Naj se poslovijo, nihče več jih ne bo videl, vključno s sorodniki,« je na posnetku, ki ga je objavila ukrajinska obveščevalna služba, mogoče slišati enega od ruskih vojakov.

Pokončala družino in sebe

Medtem dogajanje vedno bolj teži tudi Ruse, čeprav je predsednik Vladimir Putin zatrdil, da sankcije zahoda na državo nimajo in ne bodo imele hujšega vpliva. Pred dnevi so oblasti našle trupli dveh oligarhov in njunih družinskih članov. Vladislav Avejev, nekdanji predsednik banke Gazprombank, je v svojem domu v Moskvi umrl zaradi strelne rane, enak konec sta dočakali tudi njegova žena in hči. Preiskava še poteka, neuradno pa naj bi šlo za dvojni umor in samomor.

Sergej Protosenja, njegova žena in hči so umrli v vili v Španiji. FOTO: Facebook

Le dan pozneje so v vili v španski Palmi de Mallorci našli oligarha Sergeja Protosenjo, nekdanjega podpredsednika plinske družbe Novatek, ter njegovo ženo in hčer. Slednji sta umrli zaradi vbodnih ran, Protosenja se je obesil. Čeprav njuna motiva nista znana, poslovilnih pisem policija ni našla, mnogi sklepajo, da je šlo v obeh primerih za dejanje iz obupa.