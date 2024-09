Google opozarja, izbrisal bo na tisoče računov Gmail. Če boste to storili, boste varni

Google je konec leta 2023 napovedal, da bo izbrisal račune Gmail, ki niso bili uporabljeni več kot dve leti. Pojasnili so, da so ti ukrepi nujni za zaščito uporabnikov pred varnostnimi grožnjami, kot so neželena pošta, kraje identitete in vdori v račune.

Google je opravil interno analizo, ki je ugotovila, da je večja verjetnost, da bodo stari računi ogroženi zaradi zastarelih ali ponovno uporabljenih gesel in da je desetkrat manj verjetno, da bodo imeli nastavljeno dvostopenjsko preverjanje pristnosti.

Če želite obdržati svoj račun, lahko storite tri preproste korake, da ostane aktiven. FOTO: Annegret Hilse Reuters

Opozorilo pred izbrisom računa

Google zdaj uporabnikom pošilja opozorilna e-poštna sporočila pred izbrisom računov in pojasnjuje, da morajo uporabniki preveriti svoje stare račune in ugotoviti, ali so prejeli opozorilo.

Kako ohraniti stari račun?

Če želite obdržati svoj račun, lahko storite tri preproste korake, da ostane aktiven. Prvi je branje pošte ali pošiljanje e-pošte na vaš račun, tako da Gmail pokaže, da ste še vedno tam in ga uporabljate.

Drugi je deljenje fotografije ali gledanje videoposnetka v YouTubu, ko ste prijavljeni v Google Račun, ki ga želite obdržati, tretji pa uporaba Google Drive ali Google Search, medtem ko ste prijavljeni v račun.

Izvedba katerega koli od teh treh korakov vsaj enkrat na leto mora zagotoviti, da je vaš račun varen pred izbrisom, poroča informer.rs.

