»Navdušeni smo nad novim partnerstvom«

Google je imenoval Admixer Media, del podjetja Admixer Advertising, za uradnega zastopnika za medijski zakup Google Ads v Sloveniji. To strateško partnerstvo je namenjeno zagotavljanju boljše podpore, deljenju uvidov in širjenju primerov dobrih praks med lokalnimi oglaševalci in agencijami. Vse to pa vodi k boljšim poslovnim rezultatom in rasti podjetij.

Naročnik oglasne vsebine je Admixer Media​