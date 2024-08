Ganljiva izpoved: »Pri 12 letih me je posilil očim, zanosila sem.«

Na demokratski nacionalni konvenciji v ZDA so se zbrali številni zvezdniki in največja imena politike. Po njihovih govorih so na oder stopili še štirje Američani, da bi spregovorili o splavu in o tem, kako so prepovedi v nekaterih državah vplivale na njihova življenja.

Najbolj pretresljivo je bilo pričevanje Hadley Duvall (21), dekleta iz Kentuckyja, ki je zanosilo pri 12 letih, potem ko jo je posilil očim. Imela je spontani splav.

»Prvi test nosečnosti sem naredila pri 12 letih in bil je pozitiven,« je dejala Duvall. »Takrat so mi prvič rekli: 'Imate različne možnosti.' Ne morem si predstavljati, da ne bi imela izbire, a danes je to realnost za mnoge ženske in dekleta po vsej državi zaradi Trumpove prepovedi splava,« je dodala.

»On to imenuje čudovito. Kaj je tako lepega v tem, da mora otrok nositi otroka svojih staršev?« je vprašala. Ob tem je dejala, da bo demokratska predsedniška kandidatka podpisala nacionalni zakon, ki bo povrnil pravico do splava.

»Kamala Harris se bo borila za vse ženske in dekleta. Tudi za tiste, ki se ne borijo zanjo,« je še dejala.

»To je realnost mnogih žensk in deklic«

Po njenem pričanju jo je guverner Kentuckyja Andy Beshear označil za »eno najpogumnejših ljudi, kar jih je srečal«. »Prepričan sem, da je bil potreben velik pogum, da je delila svojo bolečino in resnico,« je dejal.

Podprl jo je tudi guverner Kentuckyja, Andy Beshear. FOTO: Chip Somodevilla Getty Images Via Afp

»Hvala, ker se borite za pravice žensk«, »Pogovor o njeni izkušnji bo rešil življenja«, »To je bil trenutek, ko se mi je zlomilo srce«, »Ti si navdih«, »To so stvari, ki se na žalost dogajajo mladim dekletom in ženskam,« je le nekaj komentarjev uporabnikov družbenih omrežij na Duvallino izpoved.