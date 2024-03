Evropski protiobveščevalci: So nova grožnja, orožje imajo v podzemnih bunkerjih in načrtujejo napade, ki jih je nemogoče predvideti

Evropske protiteroristične enote in protiobveščevalne službe so uspešno prestregle najmanj štiri teroristične napade, ki naj bi jih načrtovali nedavno prispeli migranti.

Tako varnostne službe trdijo, da je nevarnost terorističnega napada na najvišji točki po letu 2015 in da tokrat grožnja prihaja tudi iz novih virov, ki jih je po odkritju The Wall Street Journala veliko težje predvideti in prestreči. Pred skoraj desetimi leti je Evropo zajel val napadov Islamske države, tokrat pa ogrožajo novoprispeli in slabo organizirani, a dobro oboroženi migranti.

Evropske protiteroristične službe se bojijo, da Iran izkorišča velik dotok migrantov za pošiljanje teroristov v Evropo. Evropske službe menijo, da manjše in slabo organizirane skupine, ki delujejo kot podružnice Hamasa, Hezbolaha (in s tem Irana), s spletnim aktivizmom spodbujajo Evropejce k protestom proti vojni v Gazi ter tako širijo antisemitizem in načrtujejo serije terorističnih napadov ne le na judovske skupnosti po vsej EU, temveč tudi na zbirališča velikega števila ljudi v evropskih prestolnicah.

Vrsta aretacij teroristov po vsej Evropi

Avstrijska in bošnjaška policija sta v okviru preiskave, zaključene decembra 2023, prestregli dve ločeni skupini afganistanskih in sirskih beguncev, ki sta se odpravili s kalašnikovkami, avtomatskimi puškami in pištolami.

Fotografije morebitnih tarč, izraelskih Judov z evropskimi naslovi, so pozneje našli na njihovih mobilnih telefonih. Istega meseca je nemška zvezna policija prestregla skupino tadžikistanskih osumljencev, ki naj bi med božičem pripravljali usklajene teroristične napade na polne katedrale v Kölnu in na Dunaju. Nekaj ​​dni kasneje so v Italiji aretirali tri Palestince, člane zloglasne skupine Brigada Al Aksa, ki so načrtovali napad na evropske prestolnice.

Leta 2021 je Švedska aretirala iranske agente, ki so prispeli med migrantskim valom leta 2015. Njihova naloga je bila likvidacija vplivnih voditeljev judovske skupnosti. Dvojec, ki se je pretvarjal, da sta begunca iz Afganistana, je leta 2015 zaprosil za azil na Švedskem, dve leti kasneje pa jima je bil odobren. Protiteroristične enote sumijo, da za dvojico stoji Islamska revolucionarna garda.

Konec leta 2023 je nemški policiji uspelo locirati člane in simpatizerje Hamasa, ki so načrtovali napad na bližnje judovske skupnosti, v tej akciji pa so aretirali najmanj štiri osumljence. Zvezni tožilci so ugotovili, da so nemški borci Hamasa orožje zakopali v zemljo že pred nekaj leti, vendar natančne lokacije njihovega podzemnega skladiščnega bunkerja še vedno niso našli. V začetku istega leta je bil uspešno preprečen poskus bombnega napada na sinagogo v mestu Bochum, za katerim naj bi neposredno stala iranska vlada.