V srcu Evrope: bombo nastavila v središču mesta, policija pri njej našla sliko Osame bin Ladna

Poljska policija je sporočila, da je ženska v noči z 10. na 11. oktober v središču Varšave nastavila bombo, nato pa se vkrcala na vlak in odšla domov. Poročilo še navaja, da ni bil nihče poškodovan.

»Improvizirana eksplozivna naprava, polna plinskih jeklenk in žebljev, bi lahko resno ogrozila zdravje in življenje številnih ljudi,« so zapisali v izjavi, zato so jo obtožili »povzročitve nevarnosti, spravljanja drugih v nevarnost ter priprave povzročitve na nevarnost.«

V hiši imela sliko Osame bin Ladna

Policija je po nadzornih kamerah spremljala njeno gibanje in ugotovila, da se je po podstavitvi bombe vkrcala na glavno železniško postajo v Varšavi in ​​odšla v Vroclav. Na koncu so jo aretirali na njenem domu. Osumljenko so opisali le kot Poljakinjo, ki kaže zanimanje za vprašanja, povezana z Bližnjim vzhodom, v njenem stanovanju pa so našli predmete, ki nakazujejo, da ima simpatije do islamističnega ekstremizma. Med drugim so našli sliko Osame bin Ladna.

»Policisti so našli naprave, povezane z Islamsko državo, našli pa so tudi predmete, ki bi jih lahko uporabili za izdelavo druge eksplozivne naprave,« še navaja Associated Press.