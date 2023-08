Evakuirali 4000 obiskovalcev Eifflovega stolpa, prejeli so obvestilo o bombi

V francoski prestolnici so morali po prejemu, kot se je izkazalo kasneje, lažnega obvestila o bombi, evakuirati 4000 obiskovalcev Eifflovega stolpa. Dostop do ene glavnih pariških znamenitosti je bil zato dve uri onemogočen, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zaradi grožnje o bombi je policija izpraznila vsa nadstropja objekta, tamkajšnjo restavracijo in trg izpod stolpa.

Okoli Eifflovega stolpa so vzpostavili varnostno območje, strokovnjaki za eksplozive pa so temeljito preiskali območje, po čemer so lahko znova sprostili omejitve.

Ta 300-metrski simbol Pariza in Francije vsako leto obišče več kot šest milijonov obiskovalcev s celega sveta.