Esma z izvirno poslovno idejo: Barbike oblači v balkanske narodne noše

Komaj 11 let je stara, pa je s svojo poslovno idejo že vzbudila zanimanje javnosti zunaj meja svoje države. Esma Gljiva iz Vogošće pri Sarajevu se je, navdušena nad balkanskimi narodnimi nošami, lotila izdelave folklornih oblačil in modnih dodatkov za lutke Barbie. Projekta se je lotila pred dobrim mesecem, potem ko je v neki trgovini s spominki opazila nekakovostno izdelane figure v narodnih nošah. »To so bile zgolj plastične lutke, oblečene v narodne noše. Sploh niso bile prave igrače, poleg tega noše niso bile takšne, kot bi morale biti. Poskušala sem jih narediti bolje in to mi je tudi uspelo,« razlaga šolarka brez lažne skromnosti. Nekakovostni spominki so bili njena spodbuda – zaradi popularnosti filma Barbie, ki je premiero doživel to poletje, je za model izbrala prav najslavnejšo lutko na svetu.

Lutke je začela izdelovati letos poleti. FOTO: Amel EmriĆ/Reuters

Esma prihaja iz družine navdušencev nad folkloro. Starši so amaterski plesalci, v lokalno folklorno skupino pa je vključena tudi sama. Esma najprej oblikuje oblačilo, nato pa ga tudi izdela. Izdeluje muslimanske, pravoslavne in katoliške narodne noše, pri izdelavi pa je pozorna na vsako malenkost. Poleg oblačil je do podrobnosti po resnični noši posnet in natančno izdelan tudi nakit. Lutkam izdela pričeske, ki so v skladu z njihovimi oblačili. Vsaka je unikatna in izdelana ročno.

Zelo smo ponosni, da se je tega projekta lotila s tako predanostjo in ob njem preživela cele poletne počitnice.

Esmine lutke so med kupci povzročile pravo norijo. Deklica je zasuta z naročili, ki prihajajo iz vseh koncev in krajev. Pošiljala jih je že v Bolgarijo, na Češko, v Turkmenistan, na Norveško in v Veliko Britanijo. »Zelo smo ponosni, da se je tega projekta lotila s tako predanostjo in ob njem preživela cele poletne počitnice. Poleg tega je zaslužila žepnino,« pravi Esmina mama Adana Gljiva. Njeni starši pravijo, da je ponotranjila duha filma o Barbie, v katerem spodbujajo ženske, naj bodo samosvoje in samostojne.