Drama v Vatikanu: uničili bi dolgoletno tradicijo

V Vatikanu Trg svetega Petra vsako leto zasije v čudoviti praznični podobi, katere del je že desetletja tudi mogoča smreka. Letos naj bi »čast«, da vernikom in drugim obiskovalcem tega svetega kraja prinaša božično vzdušje, pripadla 29 metrov visokemu in 200 let staremu drevesu, kar pa je močno razburilo okoljevarstvenike s severne italijanske pokrajine Trento. Ti so, da bi pri življenju ohranili »zelenega velikana«, začeli s kampanjo, del katere je tudi odprto pismo papežu Frančišku.

Papeža so prosili, naj se drevesa usmili, saj da gre za »nesmiselno žrtvovanje«, ter ga spomnili, da so drevesa bistvenega pomena pri preprečevanju klimatskih sprememb, ki si jih želi ustaviti tudi papež sam. »Nekonsistentno je govoriti o boju proti podnebnim spremembam in obenem ohranjati tradicije, katerih del je sečnja tako starodavnega in simboličnega drevesa,« so še zapisali v odprtem pismu. Okoljevarstveniki so poleg tega zbrali več kot 40.000 podpisov Italijanov, ki prav tako ne želijo, da bi drevo, ki je raslo in se razvijalo dve desetletji, končalo kot božični okras.

Se pa s protestniki ne strinja župan Ledra, mesta, ki je smreko, to naj bi posekali v naslednjih dneh, podarilo Vatikanu. »Zaradi rastline bodo uničili božič. Vse, kar si želimo, je podariti smreko, ob čemer bi rad poudaril, da bo ta padla v vsakem primeru. Če ne bo krasila Trga svetega Petra, bo končala na žagi, saj gre za drevo, ki ga je treba odstraniti, če želimo ohraniti zdravje gozda,« je bil oster Renato Girardi.