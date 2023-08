Drama na morju: zadnji hip rešili otroka na blazini (4), valovi so ga odvlekli tri kilometre od obale

Na Veliki plaži v črnogorskem Ulcinju so v ponedeljek rešili štiriletnega otroka, ki so ga valovi in ​​močni tokovi odvlekli približno tri kilometre od obale, pišejo tamkajšnji mediji.

Vodja službe za iskanje in reševanje v Direktoratu za pomorsko varnost in upravljanje pristanišč (UPSUL) Žarko Lukšić je pojasnil, da je ob 9.35 dežurni reševalec prejel informacijo, da je močan vzhodni veter s seboj potegnil štiriletnega otroka, ki je ležal na gumijasti blazini za vodo.

Kopalci so poskušali priti do otroka, a so jim to preprečevali močni morski tokovi, saj je otroka na blazini odneslo daleč proti Adi Bojani.

»Dečka so rešili v zadnjem trenutku«

Kot je Lukšić povedal za portal RTCG, je reševalec s skuterjem v nekaj minutah prišel do otroka in ga ob pomoči druge osebe, ki je priplavala do otroka, rešil.

»K sreči smo dečka rešili v zadnjem trenutku, saj je obstajala nevarnost, da bi razburkano morje prevrnilo vzmetnico in vprašanje je, ali bi se reševalci lahko pravočasno odzvali,« je povedal Lukšić.

Pravi, da je sama reševalna akcija po prejetem klicu trajala 15 minut.

»Analiza UPSUL za napotitev posebnega skuterja na Veliko plažo se je izkazala za dobro rešitev, saj so pred utopitvijo rešili že ducat kopalcev,« je zaključil Lukšić.