Dodik grozi, da bo po novem letu razglasil neodvisnost Republike Srbske

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je v sredo zagrozil s takojšnjo razglasitvijo neodvisnosti te entitete Bosne in Hercegovine, če bo visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt sprejel zakon o državni lastnini. V drugi entiteti, Federaciji BiH, je Dodiku, če bo razglasil neodvisnost, notranji minister zagrozil z zaporom.

Dodik je v sredo v pogovoru za javno radiotelevizijo entitete RTRS sporočil, da bo Republika Srbska, če bo Schmidt sprejel omenjeni zakon, takoj razglasila neodvisnost, in to brez enega samega izstreljenega naboja. Politični vodja Srbov v BiH je pred tem že večkrat zagrozil z odcepitvijo.

Schmidt zakon lahko sprejme v skladu s svojimi pristojnostmi, z njim pa bi rešil status in pravico do razpolaganja z državno lastnino. Ustavno sodišče BiH je namreč že dvakrat za neustavne razglasilo zakone Republike Srbske, ki naj bi zagotovili, da bo državno premoženje na njenem ozemlju pripadlo njej in ne celotni državi, kot to velja od leta 2005.

Na njegove grožnje so se že odzvali

Dodik, ki so mu v BiH nedavno začeli soditi zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti, je v sredo dejal, da ima informacije, da bo Schmidt omenjeni zakon sprejel v januarju. »Če bo to rekel na katerikoli dan ob petih popoldne, naj računa, da bomo ob 11.00 imeli skupščino in razglasili neodvisnost. In to pomeni neodvisnost v vsem – nov finančni sistem in ozemlje pod nadzorom Republike Srbske,« je napovedal.

Na njegove grožnje se je danes že odzval minister za notranje zadeve Federacije BiH Ramo Isak. Minister je po poročanju sarajevskega portala Klix sporočil, da bo Dodik, če bo ob 11. uri razglasil neodvisnost, ob 11.01 pristal za rešetkami, obenem pa izrazil prepričanje, da Dodik ne bo uresničil groženj.

Na katere prijatelje je mislil, ni pojasnil

Dodik je v sredo za RTRS med drugim izjavil tudi, da ne pričakuje, da se bo nekdo iz Federacije BiH opogumil in napadel Republiko Srbsko, od misije Evropske unije v BiH Eufor pa da pričakuje, da bo stopil na entitetsko črto in preprečil stik.

Ocenil je tudi, da bodo Američani zaradi te odločitve besni in bodo zahtevali posredovanje, a da verjame, da prijatelji Republike Srbske tega ne bodo dopustili. Na katere prijatelje je mislil, ni pojasnil.

Republika Srbska kljub ruski invaziji na Ukrajino ohranja tesne vezi z Rusijo, Dodik pa je v začetku leta celo odlikoval ruskega predsednika Vladimirja Putina. Putin je Dodika v Moskvi sprejel maja ter se mu zahvalil za nevtralno stališče Banjaluke glede vojne v Ukrajini.