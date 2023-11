Delavci iz Nemčije razkrivajo svoje plače: od zidarjev, učiteljev, medicinskih sester (VIDEO)

Gehalt v Nemčiji je ime kanala na Instagramu, TikToku in YouTubu, kjer delavci objavljajo svoje domnevne plačilne liste in razkrivajo svoje plače, urne postavke in davčni razred. Kanal ne prikazuje imen ljudi, ki objavljajo plačne sezname, so pa vidni drugi podatki: osnovna plača, neto plača, nadure, dodatki ... Zastopanih je veliko poklicev, od zidarjev do učiteljev do poslovnih svetovalcev.

To je nekaj objav na kanalu, o katerih poroča Fenix ​​​​Magazine:

Delavec v pivovarni na Bavarskem, star 30 let, 1. davčni razred

38-urni delovni teden, izmensko delo (včasih tudi ob sobotah), 4990,09 eur bruto plača in 3140,21 eur neto dohodka.

Voznik avtobusa na Bavarskem (Spodnja Francija), 23 let, 1. davčni razred

2471,09 evra osnovne plače z nadurami in dodatki, 5997 evrov bruto in 3750,94 evra neto plače.

Vzgojiteljica na Bavarskem, 26 let, 1. davčni razred

35-urni delovni teden, 3320,53 evra skupne bruto in 2177,72 evra neto plače.

Inštruktor vožnje na Bavarskem, 30 let, 1. davčni razred

30-urni teden, 2822,87 evra skupne bruto in 1909,31 evra neto plače.

Sodni izvršitelj (državni uradnik) v Mecklenburg-Predpomorjanskem

40 ur na teden, brez izmen, 3445,69 evra skupaj bruto in 2872,86 evra neto (brez zdravstvenega zavarovanja).

Oskrbnik, 1. davčni razred, 3 leta, polni delovni čas

2720 ​​evrov bruto plače in 1953,88 evra neto dohodka.

Medicinska sestra (vodja oddelka) v Hessnu, 38 let

28,8 ure na teden, 3750,94 evra bruto in 2478,35 evra neto plače.

Učitelj (državni uradnik) na Saškem-Anhaltu, 31 let, 1. davčni razred

27-urni delovni teden (brez priprave), 4474 evro bruto in 3512,95 evra neto plača.

Logoped na Saškem, 26 let, 1. davčni razred

40-urni teden, 3936,33 evra bruto in 2631,69 evra neto.

Voznik tovornega vozila, 3. davčni razred

Za 3,5 leta izmenski model: delo sedem dni dela in trije prosti dnevi, 6498 evrov skupaj bruto in 4907,38 evra neto plače (z nadurami in dodatki).

Zidar v Schleswig-Holsteinu, star 28 let, 4. davčni razred

Brez izmenskega dela, 40 ur na teden, 4150,57 evra skupnega bruto in 2756,81 evra neto dohodka.

Inženir mehatronike v Baden-Württembergu, star 30 let, 4. davčni razred

35-urni delovnik, 4150 evrov bruto plača in 2619,18 evra neto plača.

Policijski inšpektor v Berlinu, 1. davčni razred

Za eno leto z dodatkom za nočitev in vikendom 3174,13 evra skupnega bruto in 2944,08 evra neto dohodka (brez zdravstvenega zavarovanja).

Poštarka na Spodnjem Saškem, 26 let, 1. davčni razred

38,5 ure na teden, 2894,23 evra skupne bruto in 2027,69 evra neto plače.

Svetovalec uprave v Hessnu, 30 let, 1. davčni razred

7246,90 evra skupne bruto in 4778,70 evra neto plače.

Carinski inšpektor (zvezni državni uradnik) v Posarju, 26 let, 1. davčni razred

41 ur na teden, 3215,85 evra bruto in 2713,36 evra neto dohodka (brez zdravstvenega zavarovanja).

O plači ni prepovedano govoriti

»Predvsem za ženske bi bilo dobro, če bi se bolj odprto pogovarjale o plačah. Statistično gledano še vedno zaslužijo sedem odstotkov manj kot moški, ki delajo za polni delovni čas. Če vemo, koliko zasluži nekdo drug, ki opravlja isto delo se je potem lažje pogajati,« pravi RTL-ova finančna strokovnjakinja Susanne Althoff. »V nasprotju s tem, kar mnogi ljudje v Nemčiji menijo, zakonski ni prepovedano govoriti o plači. Številne klavzule o zaupnosti v pogodbah so neučinkovite,« nadaljuje Althoff.

Delodajalec lahko pogovor o plači prepove, če velja upravičen razlog. Po zakonu o transparentnosti plač morajo delodajalci celo razkriti, koliko zaslužijo primerljivi sodelavci v podjetju. Vendar morajo zaposleni to jasno zahtevati. »Zato se ta možnost redko uporablja,« pravi Althoff.