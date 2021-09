Carinarki na meji želeli podkupnino, nista pa vedeli, da ju popotnik snema

Kozarec meda, tri steklenice vina, steklenica pelinkovca in 15 kosov konzerv paštete naj bi bile stvari, zaradi katerih bi menda moral neki popotnik pri vstopu na ozemlje Hrvaške iz BiH na mejnem prehodu Slavonski Šamac, plačati carinski prekršek, poroča Jutarnji list. A carinarki, ki sta ga obdelovali, sta imeli v mislih nekaj drugega. Predlagali naj bi mu, da njim in sebi olajša življenje. Iz posnetka, ki je objavljen na youtubu, je jasno, da mu ponujata oprostitev prekrška, vendar za določen denarni znesek, torej podkupnino. Na koncu do dajanja ali prejemanja podkupnine ni prišlo, kaj bo s tem primerom, pa bo odločilo državno odvetništvo.

Kako se je zgodilo

Jutarnji list je naredil prepis pogovora, ki ga je posnel popotnik, posnetek pa medtem ni več dostopen. Iz zapisa je videti, da se je popotnik sprva želel izgovoriti, da ima vse prej našteto za na pot. Ena od carinark mu je odvrnila, da za pot tolerirajo tisto, kar imajo že pripravljeno, druga pa, da ga bo prekršek stal najmanj 10.000 kun, lahko pa tudi več. Glede na to, kolikšna je kazen, sta mu predlagali, da naj sam poda predlog o primerni višini, da se izogne prekršku. Odvrnil jima je, da nima skoraj nič gotovine, ima pa kartico. A bankomata na mejnem prehodu ni bilo, zato sta mu odvrnili, da bosta pač izpolnili formular o prekršku. Preden sta začeli, jima je ponudil švedske krone, za kakšnih sto evrov jih je imel, a mu je ena od njiju odvrnila, kaj bo s švedskimi kronami. Popotnik je odvrnil, da bi z veseljem dal kaj drugega, a da je to edino kar ima. Nato sta vztrajali, da bo šlo za prekršek. Moški je ponovil, da bi z veseljem nekako rešil situacijo, a da nima kje dvigniti denarja. Pa je dobil navodila, kam se mora vrniti, da bo našel bankomat. Moški je sledil navodilom in se vrnil na mejnih prehod, nakar jima je povedal, da ni mogel dvigniti denarja, saj da je kartica zaklenjena in lahko denar dviguje le v domovini. Da potrebuje internet, da jo bo lahko odklenil. Carinarka je očitno imela dovolj, je pa cenila njegov trud, zato ga je napotila, da se vrne v Bosno in pride na mejo brez stvari, ki sta jih zmotili, prekrška pa mu ne bodo napisali.

Umaknjeni z dolžnosti

Carinska uprava je v notranjem nadzoru ugotovila, za kateri carinarki je šlo. Obe sta v disciplinskem postopku, dolžnosti pa ne opravljata več. Ker preiskava še poteka, o primeru niso več povedali, so pa komentirali postopek carinark, in sicer, da gre za škandalozno, sramotno in degutantno postopanje, za katerega ni opravičila in ki meče grdo luč na vse zaposlene, ki svoje delo opravljajo pošteno.

