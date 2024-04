Boste dopustovali na Hrvaškem? To so lokacije novih hrvaških superradarjev

Hrvati se več kot očitno pospešeno pripravljajo na poletno turistično sezono. Svoje blagajne bodo polnili tudi s pomočjo radarjev, ki bodo prežali na prehitre voznike. Pred novo sezono bodo postavili še več novih radarjev in kamer, ki bodo celo snemal notranjost kabine in razkrile, ali voznik med vožnjo uporablja mobilni telefon in ali je pripet z varnostnim pasom, poroča hrvaški portal autonet.

Zapisali so, da po Hrvaški oblasti postavljajo radarje tako hitro, kot raste trava po dežju. »Zadnjih nekaj dni prejemamo fotografije, kako postavljajo nove kamere v Zagrebu in okolici. Takšni prizori so vse bolj pogosti tudi na drugih delih Hrvaške. Po pavzi, ki jo je prinesla koronakriza, se je začelo masovno postavljanje kamer,« so zapisali in dodali, da se na tak način Ministrstvo za notranje zadeve pripravlja na poletno turistično sezono.

Nameravajo postaviti 111 novih ohišij in 37 kamer. Dodajajo, da kamere ne bodo postavljene v vseh ohišjih, nekatera ohišja bodo prazna, saj bodo kamere prestavljali. Ministrstvo pričakuje, da bodo že zaradi samih ohišij vozniki bolj previdni in da bodo bolj dosledni pri upoštevanju omejitve hitrosti. Ministrstvo je odredilo postavitev na predelih, ki veljajo za najbolj kritične.

Ministrstvo se ne namerava ustaviti pri postavitvi 111 ohišij. Do konca leta naj bi jih postavili še 40 in 20 novih kamer. V ohišja bodo vgradili kamere Gatso T-Serier, ki jih uporabljajo že od leta 2019 in imajo sposobnost nadzora več prometnih pasov, izmerijo hitrost in posnamejo notranjost kabine. Lahko zabeležijo, ali je voznik med vožnjo uporabljal mobilni telefon in ali sta s sovoznikom pripeta. Hrvati so prepričani, da bodo na ta način zmanjšali število prehitrih voznikov.